Euronews: «биохакеры» экспериментируют над организмом в поисках «эликсира бессмертия»

«Биохакеры» на себе и близких проверяют, как можно повлиять на работу тела человека, чтобы замедлить процессы старения. Некоторые последователи этого движения уверяют, что уже в ближайшие годы будет создано «эффективное лекарство от старения». Однако представители официальной медицины относятся к этим заявлениям скептически, передаёт Euronews.
Кто-то взламывает компьютерные системы, а кто-то пытается обойти ограничения в биологических организмах. Участники этого движения называют себя «биохакерами». Они полагают, что могут улучшить работу человеческого тела, используя малоисследованные, неизвестные широкой публике или недокументированные свойства тех или иных веществ. Многие биохакеры признаются, что продолжают поиски «эликсира бессмертия».
СТАНИСЛАВ СКАКУН, глава компании «Биодата»:Если бы мы умирали только от несчастных случаев, наш средний срок жизни составлял бы пять тысяч лет. Это гораздо лучше, чем 90 лет! Поэтому я готов умирать от несчастных случаев — я просто не готов умирать от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний.
Биохакеры нередко заявляют о практических успехах своих экспериментов — например, в улучшении работы мозга и в целом физического состояния. Некоторые последователи этого движения основывают компании, которые в США, например, предлагают переливать кровь молодых доноров пожилым людям для борьбы со старением. Научные данные, впрочем, не подтверждают эффективность этого метода, который, к тому же, считается опасным для жизни.
МАКСИМ СКУЛАЧЁВ, биолог:К сожалению, пока современная наука, и медицина тем более, не может предложить реального метода, которым старение можно «взломать». В этом смысле биохакеры слишком торопятся: пока они выдают желаемое за действительное.
Среди биохакеров есть и известные учёные, а фонды развития таких проектов получают серьёзную финансовую поддержку. Основатель одной из таких организаций SENS, геронтолог Обри ди Грей убеждает спонсоров, что уже через 20 лет благодаря биохакерам будет найдено «эффективное лекарство от старения».
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