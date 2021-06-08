Euronews: Европа берёт курс на выход из локдауна
Франция готовится к следующему этапу ослабления covid-ограничений: с 9 июня наступление комендантского часа в стране сдвинут с 9 вечера на 11. Кафе и рестораны будут полностью открыты для обслуживания клиентов. После долгого простоя начнут принимать посетителей и спортклубы.
ХАКИМ ЧЕЛФАУИ, региональный менеджер сети спортивных залов: Мы долго жили с чувством несправедливости, о нас как будто подзабыли. О проблемам ресторанов, общепита говорили, а клубами — пренебрегли. Теперь мы надеемся, что сможем открыться раз и навсегда, верим, что больше не столкнёмся с ограничениями.
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