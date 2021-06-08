Euronews: Европа берёт курс на выход из локдауна

В Европе постепенно ослабляют ограничения, введённые из-за коронавируса. Как передаёт Euronews, во Франции открываются кафе, рестораны и спортклубы, в Ирландии некоторые улицы сделали пешеходными и разместили там пабы, а в Испании стартовала онлайн-регистрация на получение санитарного пропуска.

Франция готовится к следующему этапу ослабления covid-ограничений: с 9 июня наступление комендантского часа в стране сдвинут с 9 вечера на 11. Кафе и рестораны будут полностью открыты для обслуживания клиентов. После долгого простоя начнут принимать посетителей и спортклубы.

ХАКИМ ЧЕЛФАУИ, региональный менеджер сети спортивных залов: Мы долго жили с чувством несправедливости, о нас как будто подзабыли. О проблемам ресторанов, общепита говорили, а клубами — пренебрегли. Теперь мы надеемся, что сможем открыться раз и навсегда, верим, что больше не столкнёмся с ограничениями.

Пабы и рестораны в Ирландии приветствуют клиентов в рамках последнего этапа выхода из локдауна. В ряде городов, включая Дублин, Корк и Голуэй, некоторые улицы сделали пешеходными. Там разместили дополнительные столики, установили урны и туалеты. Цель — пригласить ирландцев проводить максимум времени на свежем воздухе.

В Испании тем временем стартовала онлайн-регистрация на получение санитарного пропуска. Страна — участница пилотного проекта ЕС, в рамках которого с 1 июля в Евросоюзе начнёт действовать единый санитарный паспорт. В нём укажут данные о вакцинации владельца, отметят, болел ли он коронавирусом и результаты тестов.

А в Италии, где перед каникулами прививают самых молодых, решено совместить полезное с приятным. Людей в возрасте 18-28 лет приглашают привиться вечером и в ожидании своей очереди послушать музыку.

МУЖЧИНА: Вечеринка Астронайт, приходите!

ДЕВУШКА: Очень забавно, такая вакцинация отличается от обычной.

В июне многие страны Европы начинают прививать и детей от 12 лет.

Дата выхода в эфир 08 июня 2021 года.