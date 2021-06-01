WION: МАГАТЭ выразило обеспокоенность из-за неизвестных объектов иранской ядерной программы

В своём новом докладе Международное агентство по атомной энергии ООН отметило, что запасы обогащённого урана в Иране в 16 раз превышают установленный в сделке лимит. Также агентство выразило обеспокоенность по поводу якобы неизвестных объектов иранской программы, где были обнаружены следы ядерной деятельности, которые Тегеран объяснить не смог, сообщает WION.

Ядерный регулятор ООН выразил обеспокоенность относительно того, что Иран не прояснил ситуацию со своей якобы неизвестной деятельностью в рамках ядерной программы. Также ведомство заявило, что запасы обогащённого урана в Иране в 16 раз превышают предельно допустимое количество.

Уже в течение нескольких месяцев Иран не может объяснить или оправдать наличие следов урана на неизвестных ранее объектах.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило доклад. В документе эксперты ведомства раскрыли детали своих инспекций иранских ядерных объектов и представили оценку запасов обогащённого урана. По мнению МАГАТЭ, они составили 3241 килограмм. А это значительно отличается от указанного в сделке лимита в 300 килограммов низкообогащённого урана.

Как указано в докладе, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен, что технические обсуждения между его ведомством и Ираном до сих пор не принесли ожидаемых результатов. И это— несмотря на «проактивные и целенаправленные усилия», начатые МАГАТЭ в апреле, чтобы сдвинуться с мёртвой точки в ситуации с объектами.

Новый доклад будет представлен Совету управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

Теперь дело осталось за тремя европейскими державами, которым предстоит решить, возобновлять ли попытки принять резолюцию, критикующую Иран. Ведь это может в целом подорвать переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки 2015 года, один из этапов которых сейчас проходит в Вене.

Представитель иранской делегации на переговорах по ядерной сделке заявил, что на обсуждениях в Вене был достигнут «значительный прогресс», однако разногласия по ключевым вопросам всё ещё остаются. Обе стороны ранее выражали надежду, что этот раунд с Ираном может стать финальным в серии переговоров.

АББАС АРАКЧИ, замминистра иностранных дел Ирана: В переговорах есть множество трудных моментов. Мы выделили ключевые вопросы, в отношении которых у нас есть разногласия. Считаем, что мы добились значительного прогресса и пока всё складывается достаточно удачно. Сейчас мы находимся на этапе, когда улаживаются только очевидные разногласия. По большей части план урегулирования уже составлен, но остаётся ещё несколько вопросов, с которыми предстоит разобраться.

Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года.