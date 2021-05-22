ERR: жители эстонского городка не в восторге от поведения военнослужащих НАТО

В городе Тапа военной полиции пришлось вмешаться в драку между британскими солдатами и жителями Эстонии, среди которых был также местный военнослужащий. Как передаёт ERR, жители города говорят, что это был первый подобный случай, однако не на камеру отметили, что поведение солдат НАТО в последнее время стало более распущенным.

В субботу вечером британская военная полиция вмешалась в ссору между британскими солдатами и служащим Сил обороны Эстонии, проводившими свободное время в Тапе. Полиция возбудила уголовное дело. Жители города говорят, что это был первый подобный случай. О том, как местные уживаются с обитателями военного городка, выясняла наша съёмочная группа.

На видео, которое читатель прислал для Virumaa Teataja, запечатлён конфликт между солдатами союзников и местными жителями, произошедший в Тапе 15 мая.

В этот день эстонская компания из четырёх человек, среди которых был также эстонский солдат, отмечала что-то на террасе местного кафе Päts, где у них и завязался разговор с британскими военнослужащими. Официантка, работающая в этот день, рассказала, что после того, как обе компании покинули заведение, на место прибыли британские военные полицейские, которые регулярно патрулируют город и контролируют своих солдат. За их помощью в кафе прибежал один из военнослужащих, который сообщил, что на улице перед магазином Grossi завязалась драка.

Хозяйка Päts говорит, что обычно солдаты ведут себя вежливо, но в последние две-три недели их поведение стало более распущенным. Впрочем, на камеру нам об этом они рассказать отказались.

РИХО ТЕЛЛЬ, старейшина волости Тапа: Единственное решение в этой ситуации — попытаться разъяснить руководству Первой бригады и руководству союзников, что нужно вести себя в соответствующем культурном пространстве так, как это принято здесь.

Участвовавший в драке эстонский военнослужащий подал заявление в полицию, и она возбудила уголовное дело. Полковник Дин Кэнхэм, командующий боевой группой НАТО в Эстонии, письменно заявил, что к жалобам на поведение солдат относятся очень серьёзно и что с эстонскими властями налажено сотрудничество. От комментариев по поводу конкретно этого инцидента представители НАТО отказались. А вот директор местной гимназии говорит, что ученики неоднократно рассказывали ему о неподобающем поведении солдат в городе.

ЭЛЬМО КОППЕЛЬМАА, директор Тапаской гимназии: Мальчики рассказывали, что они видели некоторых солдат, занимающихся тем, чего не должно быть в городском пространстве. Скажем так, это не подходит даже тапаскому городскому пространству. Конечно, таких ужасных вещей, как на видео, я не наблюдал. Но я отказываюсь такое терпеть и считаю, что это неправильно, что наши солдаты-союзники себя так ведут.

Впрочем, что именно неподобающего делают британские солдаты, директор гимназии не уточнил. Местные жители не разделяют единого мнения об иностранных солдатах, отдыхающих в городе, и к самому инциденту драки относятся не слишком серьёзно.

АРСИ: Это так всё преувеличено, ничего особенного же не случилось. Ну побарахтались они немножко, но ничего серьёзного же не произошло.

ТАКСИСТ: Военные? Они страшно вежливые люди. Не знаю, наши люди не настолько вежливы. Военные всегда говорят «спасибо», «пожалуйста». Просто невероятно вежливые.

КЕЙМО: Да здесь не особо опасно. Чаще всего эти перебранки случаются между самими этими британскими и иностранными военными. Но они, конечно, довольно шумные. Их крики и разговоры издалека слышно.

НИНА: Вообще на улице военные ведут себя очень некрасиво. Очень часто ходят выпившие. И вообще ведут себя неприлично, скажем так.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.