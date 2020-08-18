Bild: жёсткое избиение полицией молодого немца вызвало в Германии волну негодования

03:00
МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает попытки давления западных стран на Белоруссию.
03:00
В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».
03:00
Лукашенко заявил, что оппозиция нацелена на «запрет русского языка»
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совбеза раскритиковал программу оппозиционного штаба с мерами до 2021 года и до 2030 года, заявив, что оппозиция нацелена на «ползучий запрет русского языка».
03:00
О Тутберидзе снимут фильм стоимостью 11 млн рублей
Режиссёр Юлия Бобкова снимет документальный фильм о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
03:00
МВД Белоруссии обратилось к гражданам страны
Министерство внутренних дел Белоруссии в обращении к народу заявило, что не намерено присоединяться к протестующим и осуждать власть.
03:00
Премьер Белоруссии рассказал об экономической ситуации в стране
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за ситуации в республике.
03:00
Назаров высказался о намерении Латвии отобрать ЧМ-2021 по хоккею у Белоруссии
Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал намерение Латвии добиться отстранения Белоруссии от совместного проведения чемпионата мира в 2021 году из-за политического кризиса в этой стране.
03:00
В МИД России рассказали об итогах переговоров с США по СНВ-III в Вене
Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщили в российском МИД.
03:00
Предприниматель из Екатеринбурга рассказала о работе во время пандемии
Предприниматель из Екатеринбурга Алина Рудой рассказала о работе своей студии танцев во время пандемии.
03:00
В «Сибири» зафиксировано массовое инфицирование COVID-19
11 хоккеистов и членов тренерского штаба новосибирской «Сибири» заразились коронавирусной инфекцией.
03:00
В Калининграде рассказали о планах по закрытию угольных котельных
В Калининграде в течение трёх лет планируют закрыть 30 из 40 угольных котельных, использующихся для отопления города.
03:00
Психолог дала рекомендации по проведению отпуска
Клинический психолог Варвара Зародина дала рекомендации по проведению отпуска.
03:00
Оперный певец прокомментировал ситуацию с пандемией
Оперный певец Михаил Тимошенко прокомментировал ситуацию с пандемией.
03:00
Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам
Эксперты зафиксировали рост интереса россиян к кредитным картам в мае, июне и июле 2020 года.
03:00
Психолог дала советы по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски
Психолог, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.
03:00
Эксперт рассказала, как учителю справиться с провокациями учеников
Психолог, преподаватель МГППУ Марина Розенова рассказала, как учителю справиться с провокациями учеников.
03:00
Лукашенко отреагировал на создание координационного совета оппозиции
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета является «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями».
03:00
Трамп намерен обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии
Соединённые Штаты обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии в подходящее время, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.
03:00
Потерпевшие по делу Ефремова заявили к нему иск на 1 рубль
Вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова, являющиеся потерпевшими по делу актёра Михаила Ефремова, заявили к нему иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль.
03:00
Шмурнов отсутствует среди комментаторов матчей третьего тура РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, отстранённый от эфира из-за резких высказываний в адрес судьи матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи», не получил назначение на игры третьего тура.
03:00
МВД сообщило о смерти участника протестов в Минске после наезда машины
Участник массовых мероприятий в Минске скончался 16 августа после того, как его сбил автомобиль. Об этом заявили в пресс-службе МВД Белоруссии.
03:00
Вышел первый тизер «Космического джема — 2» с Джеймсом в форме Tune Squad
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый тизер фильма «Космический джем — 2», одну из ролей в котором исполнил звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс.
03:00
В Кремле рассказали о разговоре Путина и главы Евросовета
Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий в Белоруссии.
03:00
СМИ: Стала известна точная стоимость новичка ЦСКА Фукса
ЦСКА заплатит бразильскому «Интернасьоналу» за защитника Бруно Фукса €7 млн.
03:00
СМИ: Новичок Примеры «Уэска» хочет арендовать Смолова
Фёдор Смолов может перейти в испанскую «Уэску», которая вернулась в Примеру по итогам прошлого сезона.
03:00
Сеймы Латвии и Литвы не признали президентские выборы в Белоруссии
Сейм Литвы в ходе заседания принял резолюцию о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии, а Александра Лукашенко — законным лидером страны.
03:00
Источник: «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука €20 млн
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал принципиальное согласие на переход в «Аталанту».
03:00
Посол России в Минске провёл встречу в МИД Белоруссии
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев покинул здание Министерства иностранных дел Белоруссии, где встречался с белорусской стороной.
03:00
Потерпевший по делу Ефремова заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей
Сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей. Об этом сообщил представитель потерпевшего Виталий Аверцев.
03:00
Ласицкене призналась, что не теряет надежды выступить на международных соревнованиях в 2020 году
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не теряет надежды на выступление на международных соревнованиях в 2020 году.
03:00
Лавров и Маас обсудили ситуацию в Белоруссии
Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в Белоруссии, выразив надежду на скорейшую нормализацию обстановки в республике.
03:00
«Тоттенхэм» объявил о переходе голикипера Харта
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил о подписании контракта с голкипером Джо Хартом.
03:00
Глава Евросовета рассказал о разговоре с Путиным на тему Белоруссии
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.
03:00
«Рубин» объявил о переходе Подберёзкина в «Урал»
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника Вячеслава Подберёзкина в екатеринбургский «Урал».
03:00
В ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины
Вызываемое коронавирусом заболевание является одним из самых сложных для мирового здравоохранения, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
03:00
Нацбанк Белоруссии опроверг сообщения о подготовке к забастовке
Национальный банк Белоруссии опроверг сообщения о том, что сотрудники регулятора якобы готовятся к забастовке.
03:00
Министр здравоохранения Белоруссии обратился к протестующим
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в открытом письме протестующим заявил, что накануне возле здания ведомства собрались граждане, которым «не нужен был диалог».
03:00
Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону»
Наставник сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону».
03:00
Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа
В военной части недалеко от Бамако, столицы Мали, были слышны выстрелы. Россиянам, находящимся в стране, рекомендовано не выходить в город. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Мали Льва Матошина.
03:00
РФС обнародовал семинар по работе арбитров в сезоне-2020/21
Российский футбольный союз (РФС) обнародовал обучающий семинар по изменениям в правилах футбола, а также принципам работы и протоколу VAR на сезон-2020/21.
03:00
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
03:00
В Калининграде обсудили строительство экотехнопарка
В Калининграде обсудили ситуацию по основным направлениям работы в сфере охраны окружающей среды, утилизации и переработки мусора, строительство экотехнопарка.
03:00
Сечин подарил Путину бутылку нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти, добытой на Западно-Иркинском месторождении.
03:00
Министр обороны Украины рассказал о переговорах с британским коллегой
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что обсудил с главой британского оборонного ведомства Беном Уоллесом ситуацию в стране и вопрос повышения боевого потенциала ВМС Украины.
03:00
СМИ: Смолов не хочет уходить из «Локомотива»
Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Фёдор Смолов не хочет переходить в другую команду.
03:00
Во Владимирской области прокомментировали поставку новых аппаратов ИВЛ
Во Владимирской области прокомментировали поставку новых аппаратов ИВЛ.
03:00
Спортивный директор «Лацио» высказался о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад»
Спортивный директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре прокомментировал решение испанского полузащитника Давида Сильвы подписать контракт с «Реал Сосьедад».
03:00
Путин оценил экономическую ситуацию в России
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение экономики в России в 2020 году будет меньше, чем во многих других странах.
03:00
Тихановская выпустила новое обращение к белорусам
Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская записала новое видеообращение к гражданам страны, в котором высказалась в поддержку своего арестованного мужа Сергея.
03:00
Стартовый матч нового сезона Лиги 1 перенесён из-за коронавируса.
Первый матч первого тура сезона-2020/21 французской Лиги 1 между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесён.