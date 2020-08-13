Times: британским полицейским разрешили задерживать людей, подозреваемых в шпионаже

03:00
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев шесть часов проходил проверку на детекторе лжи
Арбитр матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев, назначивший в ворота москвича два крайне спорных пенальти, 12 августа в течение шести часов проходил проверку на полиграфе.
03:00
В США за сутки выявили более 55 тысяч случаев коронавируса
В США за прошедшие сутки зафиксировано свыше 55 тыс. случаев заболевания COVID-19.
03:00
В Удмуртии рассказали о плановой вакцинации
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с плановой вакцинацией.
03:00
Киев допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу из Минска
Глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.
03:00
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе.
03:00
АПЛ признала гол Сон Хын Мина лучшим в сезоне
Гол форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в ворота «Бернли» признан лучшим в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).
03:00
«Яндекс» подтвердил присутствие неизвестных с оружием в минском офисе
Компания «Яндекс» подтвердила сообщения о том, что в офисе компании в Минске присутствуют неизвестные люди с оружием.
03:00
Источник: Баскетболист Антонов стал жертвой мошенников
Баскетболист ЦСКА и сборной России Семён Антонов стал жертвой мошенников.
03:00
ЦБ заявил об оживлении экономической активности в России в начале августа
Банк России зафиксировал оживление экономической активности в стране в начале августа.
03:00
Слуцкая заявила, что не ставит цель вырастить чемпионку из своей дочери
Знаменитая в прошлом фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о своей дочери Варваре.
03:00
Сербский футболист Райкович официально перешёл в «Локомотив»
«Локомотив» объявил о переходе защитника Слободана Райковича на правах свободного агента.
03:00
В Тюменской области нашли мёртвым одного из двух пропавших мальчиков
Пресс-служба СК по Тюменской области сообщила об обнаружении мёртвым одного из двух пропавших в регионе мальчиков.
03:00
Фернандеш опроверг слухи о конфликте с Сёминым
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением об экс-наставнике клуба Юрии Сёмине.
03:00
Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в Минске
В Минске около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в поддержку задержанных во время протестов людей. Они движутся по проспекту Машерова в сторону проспекта Независимости, сообщает РИА Новости.
03:00
В Киеве рассказали о задержанных в Белоруссии украинских активистах
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о задержанных в Белоруссии украинских активистах Константине Реуцком и Евгении Васильеве.
03:00
Медработники МЧС России помогли почти 600 пострадавшим в Бейруте
Медработники МЧС России оказали помощь 575 пострадавшим, в том числе 70 детям на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте, где 4 августа произошёл взрыв.
03:00
Число жертв коронавируса в Иране превысило 19 тысяч
Глава департамента по связям с общественностью Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число умерших от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 19 тыс.
03:00
Фернандеш не сожалеет из-за ухода из «Локомотива»
Чемпион России в составе «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своём расставании с клубом.
03:00
В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Минске.
03:00
В БелАЗе опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии
В пресс-службе БелАЗа опровергли сообщения о трудовой забастовке на предприятии: там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.
03:00
Ефимова поделилась новым фото в Instagram
Российская пловчиха Юлия Ефимова встала на голову и продемонстрировала растяжку.
03:00
Джабаров раскритиковал идею санкций против России из-за Белоруссии
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT раскритиковал предложение депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
03:00
В Тюменской области спасатели вторые сутки ищут двух мальчиков
Следователи и спасатели вторые сутки ищут двух пропавших мальчиков в Тюменской области. Дети пропали после прогулки в селе Ярково.
03:00
СМИ: «Ювентус» хочет избавиться от Роналду
Туринский «Ювентус» хочет расстаться с Криштиану Роналду из-за высокой зарплаты португальца.
03:00
Экс-главу Оренбурга Арапова приговорили к 4,5 года колонии строгого режима
Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор бывшему главе города Евгению Арапову — четыре с половиной года колонии строгого режима и штраф в размере 15 млн рублей.
03:00
ЕС активизирует работу с США по торговым проблемам
Еврокомиссар по торговле Фил Хоган заявил, что Европейский союз активизирует работу с США для поиска решений образовавшихся торговых проблем.
03:00
Ларссон назвал Кокорина умным игроком
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о своём новом партнёре Александре Кокорине.
03:00
Хенрик Ларссон удивился назначению пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон выразил недовольство работой судьи Василия Казарцева в матче с «Сочи» (2:2).
03:00
Премьер Латвии анонсировал совещание по ситуации в Белоруссии
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал внеочередное заседание правительства страны, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.
03:00
Киев высказался о влиянии протестов в Минске на переговоры по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры контактной группы по Донбассу в Минске не прекратятся из-за беспорядков в столице Белоруссии.
03:00
В Москве стартовал приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»
В Москве стартовал приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации», заявки принимаются до 25 октября.
03:00
Заслуженный тренер СССР выразил недовольство работой Кашшаи
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), экс-наставник молодёжной сборной СССР Владимир Радионов оценил деятельность Виктора Кашшаи во главе департамента судейства.
03:00
В Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя
В Санкт-Петербурге Дворцовый мост разведут под музыку Виктора Цоя, акция пройдёт в рамках ежегодного проекта «Поющие мосты».
03:00
В Москве создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов
В Москве планируется создать Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
03:00
Бывший генсек РФС считает, что уровень судейства в российском футболе не растёт
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Владимир Радионов прокомментировал скандал с судейством матчей «Спартака».
03:00
На Украине заявили о желании вести конструктивный диалог с Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона намерена вести конструктивный диалог с белорусскими властями.
03:00
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков и обратился к гражданам за помощью в поиске.
03:00
Президент WBA Мендоса заболел COVID-19
Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса заболел коронавирусной инфекцией.
03:00
В Совфеде назвали бредом идею санкций против России из-за Белоруссии
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за нынешней ситуации в Белоруссии.
03:00
СМИ: Смолова ограбили в Барселоне
Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов подвергся ограблению в Барселоне во время прогулки с друзьями.
03:00
В Екатеринбурге рассказали о подготовке к 1 сентября
В Екатеринбурге рассказали о подготовке к проведению 1 сентября в школах.
03:00
Гасперини оценил игру «Аталанты» с ПСЖ в 1/4 финала ЛЧ
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал матч своей команды с «Пари Сен-Жермен» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
03:00
В МЭА оценили уровень выполнения сделки ОПЕК+ в июле
Международное энергетическое агентство (МЭА) подготовило отчёт, касающийся уровня выполнения сделки ОПЕК+ в июле.
03:00
МЧС Волгограда предупреждает о грозах и граде
ГУ МЧС России по Волгоградской области предупреждает о грозах и граде в регионе.
03:00
МВД Белоруссии сообщило о более чем ста пострадавших правоохранителях
Более 100 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за противоправных действий в ходе беспорядков в Белоруссии, сообщили в МВД республики.
03:00
Заммэра Москвы заявил об устойчивости экономики столицы
За время пандемии коронавируса экономика Москвы продемонстрировала устойчивость и гибкость, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.
03:00
«Ливерпуль» будет играть в гостях в бирюзовой форме
«Ливерпуль» показал новый вариант выездной формы.
03:00
МВД Белоруссии: беспорядки в стране утратили массовость
В пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.
03:00
Мишустин проведёт совещание по вопросам энергетики в ДФО на Камчатке
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский, где планирует провести совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.
03:00
В МВД Белоруссии сообщили о задержании около 700 человек
В пресс-службе МВД Белоруссии заявили о задержании порядка 700 человек в ходе массовых акций по всей стране.