1+1: украинские политики подрались в прямом эфире

18:00
В Госстате Украины рассказали о снижении ВВП страны
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, касающиеся экономической ситуации в стране.
17:59
Около 160 тысяч птиц погибли при пожаре на птицефабрике в Томской области
Почти 160 тыс. птиц погибли в результате пожара в здании птицефабрики в Томской области.
17:58
Автор инициативы о компенсации туристам трат на тесты прокомментировал свою идею
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ, который выступил с предложением о компенсации вернувшимся из-за рубежа россиянам расходов на два ПЦР-теста на коронавирус, рассказал, почему общественники выступили с такой инициативой.
17:58
Зуб продлил контракт с клубом НХЛ «Оттава»
Российский Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Артём Зуб подписал новое соглашение с клубом.
17:53
Греция отменила ограничения на въезд россиян
Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд граждан России и туристов из других стран, передаёт РИА Новости со ссылкой на межминистерское решение.
17:43
Терюшков заявил, что БК «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ в привычном виде
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков допустил, что баскетбольный клуб «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.
17:42
В Москве открыли набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час»
Центр занятости «Моя карьера» открыл набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021». Участники смогут освоить новую профессию и в будущем работать в качестве самозанятых.
17:41
Макрон обсудил с Нетаньяху ситуацию в Израиле и секторе Газа
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа.
17:35
Посол Израиля в России исключил вероятность полномасштабной войны с Палестиной
Посол Израиля в России Александр Бен Цви отверг вероятность полномасштабной войны с Палестиной.
17:33
В Калининграде проведут проверку после падения на ребёнка двери в магазине
Прокуратура Калининградской области начала проверку в связи с травмированием трёхлетнего ребенка в магазине.
17:31
Более десяти дачных домов горят в Самарской области
В посёлке Энергетик Самарской области горят 13 дачных домов и сухая трава, сообщает МЧС России.
17:29
Более 500 ветеринаров ежегодно повышают квалификацию в учебном центре государственной ветслужбы
Более 500 сотрудников государственной ветеринарной службы Москвы проходят курсы повышения квалификации ежегодно.
17:26
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка и скрылся
На северо-востоке Москвы мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся.
17:25
Антициклон принесёт в Тюменскую область аномальную жару
Мощный антициклон из Казахстана может стать причиной очень жарких выходных в Тюменской области. Ожидается, что температура поднимется до +34 °С.
17:24
Участок Люблинско-Дмитровской линии откроют досрочно 14 мая
Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями «Дубровка» и «Волжская» откроют досрочно 14 мая.
17:24
Генерал-майор юстиции Сергей Горяйнов назначен зампредседателя СК
Генерал-майор юстиции Сергей Горяйнов назначен заместителем председателя Следственного комитета России. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
17:20
В Москве рассказали о планах по развитию метрополитена
Столичные власти рассказали о планах по развитию метрополитена. Так, к концу 2023 года в парке будет 80% поездов нового типа. В целом за три года предполагается получить около 1 тыс. вагонов.
17:15
Twitter заявил о готовности удалить запрещённый в России контент «в приоритетном порядке»
Администрация соцсети Twitter заявила о готовности «в приоритетном порядке» удалить запрещённый в России контент.
17:13
Свидетельница инцидента между теннисисткой Малых и тренером Марьенко опровергла сообщения об избиении
Арина Марьенко, дочь тренера Марины Марьенко, опровергла заявление теннисистки Елены Малых об избиении наставницей.
17:04
В ЯНАО произошёл разлив нефти из-за прорыва трубопровода
В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа прорвало внутрипромысловый трубопровод, в результате чего произошёл разлив нефти.
17:04
«Ак Барс» продлит контракт с Зариповым
Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Данисом Зариповым.
17:00
Источник: московский офис «Радио Свобода» может заявить о банкротстве
Московский офис «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода»* (РСЕ/РС) вскоре могут признать банкротом. Об этом сообщил источник RT в СМИ.
16:59
Глава ВОЗ: второй год пандемии может превзойти первый по летальным исходам
Количество летальных исходов за второй год пандемии коронавируса может стать больше, чем за первый, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
16:54
Волынец призвала власти Татарстана отменить ОГЭ в казанской школе №175
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала власти региона отменить ОГЭ в казанской школе №175.
16:53
Генпрокурор Чехии уходит в отставку с 30 июня
Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку с 30 июня. Об этом заявил на пресс-конференции министр промышленности и торговли Карел Гавличек.
16:46
В Москве стартовал приём заявок на участие в международном фестивале анимации
В Москве начался приём заявок на участие в Международном фестивале анимационных фильмов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.
16:44
Вторая гонка в Австрии заменит Гран-при Турции в календаре «Формулы-1»
«Формула-1» официально объявила об изменении в календаре на текущий сезон.
16:43
Эксперт прокомментировал слова Путина о «зачистке политического поля» Украины
Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в разговоре с RT оценил высказывание президента России Владимира Путина о «зачистке политического поля» Украины. Такое заявление российский лидер сделал на фоне решения суда в Киеве о домашнем аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
16:38
Лидер Афганистана допустил начало гражданской войны после ухода ВС США
Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.
16:38
Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в июне
Бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, на какие продукты цена снизится в ближайшее время.
16:36
В ВОЗ призвали богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться с государствами с низкими доходами вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:36
Собянин дал старт проходке тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.
16:33
Дзюба рассказал, что костюм Дэдпула ему принесли уже после матча с «Локомотивом»
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём праздновании победы команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
16:24
Чемпионка мира по боксу Домуладжанова умерла от осложнений, вызванных коронавирусом
Директор тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое», чемпионка мира и Европы по боксу 2001 года Ольга Домуладжанова скончалась в возрасте 52 лет из-за осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции.
16:24
Танки Израиля сделали выстрелы в сторону пересёкших границу «бунтарей»
Танки израильских вооружённых сил сделали предупредительные выстрелы в сторону «бунтарей», которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
16:15
Главы минобороны Армении и России провели переговоры
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.
16:10
Тарасова высказалась о непопадании Алиева в сборную России по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала непопадание российского фигуриста Дмитрия Алиева в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
16:05
Синоптики прогнозируют жару и грозы в Омской области
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области в ближайшие выходные ожидается жара до +31 °С и грозы.
16:00
Патрушев провёл встречу с главой МВД Сербии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу в Москве с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным.
15:59
В омском Росстате оценили ситуацию с ценами на продукты
По данным омского Росстата, в апреле 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,1%.
15:57
В Оренбуржье 13 млн рублей выделят на реабилитационное оборудование для учреждений соцсферы
В 2021 году в рамках государственной программы «Доступная среда» реабилитационным оборудованием в Оренбургской области будет оснащено 19 учреждений социальной защиты, три учреждения сферы культуры, четыре учреждения сферы физической культуры и спорта.
15:56
18-летняя теннисистка рассказала о подробностях своего избиения тренером
Российская теннисистка Елена Малых рассказала подробности своего избиения тренером Мариной Марьенко.
15:53
Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
15:43
В жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
В многоквартирном жилом доме в Екатеринбурге пожарные ликвидировали открытое горение.
15:40
Траньков отреагировал на непопадание Загитовой и Медведевой в состав сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на непопадание российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон — 2021/22.
15:39
Ионов призвал Фонд борьбы с репрессиями оказать содействие в защите афроамериканца Абу-Джамала
Российский общественный деятель Александр Ионов направил в правозащитный Фонд борьбы с репрессиями обращение с просьбой оказать содействие в защите афроамериканца Мумии Абу-Джамала, отбывающего пожизненное заключение в США. Обращение Ионова есть в распоряжении RT.
15:32
В Самарской области на территории 10 тыс. кв. м горит мусороперерабатывающий завод
На мусороперерабатывающем заводе в Самарской области на площади 10 тыс. кв. м горит мусор, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
15:31
В Москве предупредили об ухудшении погоды в городе вечером 14 мая
В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заявили, что в Москве вечером 14 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер.
15:26
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 373 351
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 373 351.
15:23
Вильена и Промес вошли в расширенную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020
Тренерский состав сборной Нидерландов опубликовал список игроков, вошедших в расширенную заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.