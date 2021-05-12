Главред Оригинал

Главред: отставной генерал ВСУ рассказал о постоянных российских провокациях в Чёрном море

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Россия в Чёрном море постоянно совершает провокации и тем самым «наследует худшие подходы с советских времён». Как пишет «Главред», эксперт также не исключает, что действия России являются подготовкой к возможным таранам украинских кораблей, которые уже были в Керченском проливе.
Главред: отставной генерал ВСУ рассказал о постоянных российских провокациях в Чёрном море
Reuters

Украинский генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко прокомментировал попытки российского флота помешать совместным учениям кораблей госпогранслужбы Украины и береговой охраны США. Как пишет «Главред», военный заявил, что Россия «наследует худшие провокационные подходы с советских времён».

«Они совершают провокации в воздухе, на воде, под водой, на суше», — добавил Романенко.
 
Эксперт подчеркнул, что Москва ограничивает районы в Чёрном море, якобы проводя в них учения, но на самом деле препятствуя передвижению американского фрегата и украинского корабля береговой охраны.
 
«Кроме того, они хотят сформировать новые районы, чтобы мешать передвижению и выполнению задач по совместным учениям между кораблём США и нашим кораблём, а также проводят маневрирования нескольких кораблей, которые препятствуют выполнению задач», — пояснил генерал-лейтенант запаса.
 
Он не исключил, что подобные действия России в море являются подготовкой к возможным таранам украинских кораблей, которые уже были в Керченском проливе.
 
«Невзирая ни на что, наши пограничники работают в условиях, приближённых к боевым», — добавил Романенко.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Главред Украина Европа
теги
армия Россия Украина Черное море
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров