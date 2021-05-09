Daily Mail: новая политкорректная эмблема английского футбола возмутила фанатов

Английская футбольная ассоциация сменила свой традиционный символ, изображавший трёх львов, на льва, львицу и львёнка, пишет Daily Mail: в руководстве ассоциации заявили, что новый логотип символизирует многообразие и инклюзивность. Однако многие фанаты оказались возмущены сменой логотипа, обвинив ассоциацию в неуважении традиций.

Футбольная ассоциация Англии изменила свой официальный логотип, чем вызвала гнев фанатов, пишет Daily Mail. Предыдущий логотип, изображавший трёх львов, был заменён на льва, львицу и львёнка: по мнению руководителей футбольной ассоциации, такой логотип станет символом «истинного многообразия» и инклюзивности английского футбола. При этом в ассоциации отметили, что мужская и женская взрослые сборные Англии по футболу продолжат использовать старый логотип.

Как отмечает издание, многие фанаты негативно отнеслись к такому решению, называя смену логотипа «бессмыслицей» и задаваясь вопросом, кому может быть оскорбительно изображение льва. Своё недовольство выразили не только англичане, отмечает Daily Mail, но и, к примеру, многие пользователи соцсетей из Шотландии. В частности, они критиковали дизайн нового логотипа и отмечали, что теперь «нет ничего святого».

Издание напоминает, что львы стали государственными символами Англии ещё в 12 веке. В период правления Ричарда Львиное Сердце три золотых льва стали официальной эмблемой английских королей. Футбольная ассоциация Англии позаимствовала этот символ в 1863 году: с тех пор логотип с тремя львами всегда использовался на футболках национальной сборной.