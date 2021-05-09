Daily Mail: новая политкорректная эмблема английского футбола возмутила фанатов
Футбольная ассоциация Англии изменила свой официальный логотип, чем вызвала гнев фанатов, пишет Daily Mail. Предыдущий логотип, изображавший трёх львов, был заменён на льва, львицу и львёнка: по мнению руководителей футбольной ассоциации, такой логотип станет символом «истинного многообразия» и инклюзивности английского футбола. При этом в ассоциации отметили, что мужская и женская взрослые сборные Англии по футболу продолжат использовать старый логотип.
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