Daily Mail Оригинал

Daily Mail: новая политкорректная эмблема английского футбола возмутила фанатов

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Английская футбольная ассоциация сменила свой традиционный символ, изображавший трёх львов, на льва, львицу и львёнка, пишет Daily Mail: в руководстве ассоциации заявили, что новый логотип символизирует многообразие и инклюзивность. Однако многие фанаты оказались возмущены сменой логотипа, обвинив ассоциацию в неуважении традиций.
Daily Mail: новая политкорректная эмблема английского футбола возмутила фанатов
Reuters

Футбольная ассоциация Англии изменила свой официальный логотип, чем вызвала гнев фанатов, пишет Daily Mail. Предыдущий логотип, изображавший трёх львов, был заменён на льва, львицу и львёнка: по мнению руководителей футбольной ассоциации, такой логотип станет символом «истинного многообразия» и инклюзивности английского футбола. При этом в ассоциации отметили, что мужская и женская взрослые сборные Англии по футболу продолжат использовать старый логотип.

Как отмечает издание, многие фанаты негативно отнеслись к такому решению, называя смену логотипа «бессмыслицей» и задаваясь вопросом, кому может быть оскорбительно изображение льва. Своё недовольство выразили не только англичане, отмечает Daily Mail, но и, к примеру, многие пользователи соцсетей из Шотландии. В частности, они критиковали дизайн нового логотипа и отмечали, что теперь «нет ничего святого».
 
Издание напоминает, что львы стали государственными символами Англии ещё в 12 веке. В период правления Ричарда Львиное Сердце три золотых льва стали официальной эмблемой английских королей. Футбольная ассоциация Англии позаимствовала этот символ в 1863 году: с тех пор логотип с тремя львами всегда использовался на футболках национальной сборной. 
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Daily Mail Великобритания Европа
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