Euronews: Будапешт расширяет воздушный Шёлковый путь между Китаем и Венгрией

С созданием китайско-венгерского воздушного Шёлкового пути, международный будапештский аэропорт имени Ференца Листа превращается в огромный грузовой хаб. Как передаёт Euronews, большая часть доставленных в Венгрию товаров из Китая, направляется в соседние европейские государства. Ожидается, что данный маршрут ежегодно будет увеличивать грузопоток на 20-30 тысяч тонн.

Международный будапештский аэропорт имени Ференца Листа превращается в огромный грузовой хаб. С созданием китайско-венгерского воздушного Шёлкового пути, объём прошедших через этот аэропорт грузов ежегодно увеличивается на десятки тонн. Раньше между Будапештом и Чжэнчжоу курсировали три прямых грузовых рейса в неделю, теперь их стало пять.

ЙОЖЕФ КОШУТ, руководитель службы грузовых перевозок, аэропорт Будапешта: У самолётов, выполняющих данные рейсы, достаточно большая грузоподъёмность, они могут перемещать 50-100-150 тонн грузов в одном направлении. Так что в будущем мы сможем увеличить число рейсов в среднем в полтора раза.

В минувшем году аэропорт Будапешта обработал в общем порядка 140 тысяч тонн грузов.

Ожидается, что воздушный Шёлковый путь ежегодно будет увеличивать грузопоток на 20-30 тысяч тонн. Большая часть доставленных в Венгрию товаров из Китая, направляется в соседние европейские государства.

ЙОЖЕФ КОШУТ: В апреле, из поступивших нам китайских товаров, в самой Венгрии осталось лишь 20%. Около 80% были направлены в другие страны. Можно сказать, что мы уже вышли на региональный уровень.

В настоящее время Венгрия тесно сотрудничает с КНР. Флагманский инфраструктурный проект Китая в Центральной и Восточной Европе — железнодорожная линия Будапешт — Белград. Для её строительства Пекин предоставил Будапешту кредит почти на два миллиарда долларов.

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.