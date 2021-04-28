Handelsblatt: заводу Tesla под Берлином грозит штраф за нелегальные строительные работы

Министерство окружающей среды земли Бранденбург рассматривает возможность штрафа для компании Tesla, строящей завод недалеко от Берлина, пишет Handelsblatt. Строители прокладывали канализационные трубы через защищённую местность, содержащую источники питьевой воды. На данный момент работы остановлены.
Американская автомобильная компания Tesla уже несколько месяцев прокладывает на своём строящемся под Берлином заводе канализационные трубы, не имея на это строительного разрешения, пишет Handelsblatt. Эти данные были подтверждены Министерством окружающей среды земли Бранденбург.
Как пишет издание, министерство обратило внимание на нелегальные работы ещё 25 марта 2021 года. После указаний от ведомства работы были приостановлены. На данный момент министр окружающей среды Бранденбурга Фрауке Цельт рассматривает возможность денежного штрафа для Tesla. Отмечается, что прокладка заводских труб велась через охраняемый район с питьевой водой.
Издание напоминает, что Tesla не в первый раз осуществляет нелегальные работы во время строительства своего завода под Берлином. В прошлом году на стройке в почву вбивались заводские сваи, при этом разрешение на такие действия получено не было. Бранденбургское объединение «Зелёная лига» заявило, что Tesla подрывает доверие к себе.
Как пишет Handelsblatt, если американская компания так и не получит окончательного разрешения на укладку труб, то ей придётся самостоятельно возвращать выделенный на строительство участок земли в изначальное состояние. Между тем, Tesla уже планировала запустить завод уже в июле этого года.
Тем временем три общественные организации из Бранденбурга составили открытое письмо в адрес Tesla, призвав к большей прозрачности при строительстве завода. В частности, в письме говорится о необходимости публикации всех строительных планов завода.
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