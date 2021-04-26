Hill: Хлоя Чжао стала «первой цветной женщиной», получившей «Оскар» за режиссуру

10:01
Уткин сравнил Олича с бывшим тренером ЦСКА Гончаренко
Известный блогер Василий Уткин сравнил старт карьеры тренеров Ивицы Олича в московском ЦСКА и бывшего наставника армейцев Виктора Гончаренко, который возглавил в «Краснодар».
10:00
Власти Москвы рассказали об информировании лиц старше 60 лет о вакцинации от COVID-19
В столичном департаменте труда и социальной защиты населения рассказали об информировании лиц старше 60 лет о вакцинации от COVID-19.
09:50
В России за сутки проведено 262 тысячи тестов на коронавирус
В России за сутки проведено 262 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
09:45
Деменко оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» на попадание в зону ЛЧ
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и оценил шансы красно-белых занять второе место по итогам сезона, которое даёт право выступать в Лиге чемпионов УЕФА.
09:40
Рогозин рассказал о подготовке пуска аппарата «Луна-25»
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25».
09:32
Кудерметова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA
Представлен новый рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
09:29
В ЦИК Албании рассказали о результатах выборов после обработки данных с 20% участков
Центральная избирательная комиссия Албании рассказала о результатах парламентских выборов в стране на основе данных с 20% избирательных участков.
09:19
Медведев опустился на третью позицию в рейтинге АТР
Первая ракетка России Даниил Медведев потерял одну строчку в новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
09:19
На Украине за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявили 5062 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
09:09
Исследование показало отношение работодателей к нерабочим дням в мае
Экспресс-исследование Headhunter показало, что 54% опрошенных работодателей ещё не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни выходными.
09:06
«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», Карри набрал 37 очков и установил рекорд НБА
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз».
09:00
«Филадельфия» обыграла «Нью-Джерси» в матче НХЛ, Проворов отдал результативный пас
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» в серии послематчевых буллитов обыграла «Нью-Джерси Дэвилз».
08:59
Израиль полностью закрыл рыболовную зону у берегов сектора Газа
Израиль полностью закрыл зону для рыболовства для палестинских моряков у берегов сектора Газа в ответ на запуск ракет по израильской территории.
08:51
Шайба Григоренко не спасла «Коламбус» от поражения «Тампе» в матче НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс».
08:47
В Индии за сутки выявили более 350 тысяч случаев коронавируса
В Индии за сутки выявили 352 991 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 17 313 163.
08:41
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
08:37
В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
В Ульяновске девять человек пострадали при столкновении маршрутки и двух автомобилей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
08:25
Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход
Больше трети опрошенных россиян — 38% — назвали достаточным для достойной жизни доход в 50—80 тыс. рублей в месяц.
08:17
Правительство Тувы отправили в отставку
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг отправил правительство республики в отставку.
08:08
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 26 апреля.
07:57
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 309 116
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 2716 и достигло 309 116.
07:42
Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии
Три пассажира, включая малолетнего ребёнка, пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Оймяконском районе Якутии.
07:20
Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль
Энтони Хопкинс стал обладателем премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Отец».
07:05
Миссия по доставке спутников OneWeb на орбиту успешно завершена
Российский разгонный блок «Фрегат» доставил все 36 британских спутников связи компании OneWeb на целевую орбиту, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
06:45
Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль
Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Земля кочевников».
06:30
В Москве 26 апреля ожидается до +10 °C
В Москве в понедельник, 26 апреля, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
06:15
Картина «Земля кочевников» получила «Оскар» как лучший фильм
Картина Хлои Чжао «Земля кочевников» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», сообщает телеканал NBC News.
06:00
В ОП предложили увеличить срок отпуска выбравшим отдых в России
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающих местом отдыха курорты России. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
05:50
Ветеран ФСБ рассказал о версии теракта на ЧАЭС
Версия теракта как причины катастрофы на Чернобыльской АЭС рассматривалась очень серьёзно, заявил генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.
05:30
Мультфильм «Душа» получил премию «Оскар»
Мультфильм «Душа» удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм», сообщает телеканал NBC News.
05:10
У российско-китайской границы тигр напал на машину
Заблудившийся в приграничном с Россией районе Китая тигр напал на машину, которая его преследовала.
04:48
Израильские ПВО перехватили две ракеты из сектора Газа
Три ракеты были выпущены по израильской территории из сектора Газа, две из них перехвачены системой ПРО «Железный купол».
04:25
Хлоя Чжао получила «Оскар» как лучший режиссёр
Хлоя Чжао получила премию «Оскар» в категории «Лучший режиссёр» за фильм «Земля кочевников», сообщает телеканал NBC News.
04:10
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье, 25 апреля, у берегов Королевства Тонга в Тихом океане.
03:50
«Ещё по одной» получил «Оскар» как лучший иностранный художественный фильм
Картина «Ещё по одной» датского кинорежиссёра Томаса Винтерберга удостоена премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
03:36
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Перу
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Перу в воскресенье, 25 апреля, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
03:20
Вице-президент «Лукойла» не исключил бессрочного продления сделки ОПЕК+
Соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+, рассчитанное до мая 2022 года, в условия климатических изменений может стать бессрочным, заявил вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун.
03:05
Бывший президент Перу заболел коронавирусом
Бывший президент Перу Мартин Вискарра заболел коронавирусом несмотря на то, что ранее сделал прививку.
02:48
В России за сутки потушили 96 лесных пожаров
В России лесопожарные службы за сутки потушили 96 природных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
02:34
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 2 774 464
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 465 и достигло 2 774 464.
02:18
Блок с 36 спутниками OneWeb отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б»
Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и 36 спутников связи OneWeb отделилась от третьей ступени ракеты.
02:02
ВКС России осуществили пуск новой противоракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы (ВКС) России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).
02:00
СМИ: ЦСКА может уволить Бабаева, если клуб не попадёт в еврокубки
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев может быть отправлен в отставку, если клуб не попадёт в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
01:47
Комитет по этике готов рассмотреть твит пресс-службы «Спартака» после дерби с ЦСКА
Председатель комитета по этике Россйиского футбольного союза (РФС) Семён Андреев заявил о готовности рассмотреть публикацию пресс-службы «Спартака» после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
01:41
В «Спартаке» объяснили скандальный твит пресс-службы после матча с ЦСКА
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал публикацию пресс-службы клуба после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
01:31
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Восточного
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.
01:09
Губерниев считает, что «Спартаку» и ЦСКА не стоит выступать в еврокубках с такой игрой, как в дерби
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
01:02
Премьер Индии заявил о «коронавирусном шторме»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в стране наблюдается «коронавирусный шторм».
00:59
Кафельников высказался о причинах поражения Карацева в финале турнире ATP в Белграде
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал поражение Аслана Карацева от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сербском Белграде.
00:54
Парфёнов считает, что «Арсенал» может винить только себя в проигрыше «Ростову»
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).