Spectator: премия «Оскар» — плохой ориентир в мире великого кино
На фоне всех перемен, о которых трубят в американской киноакадемии в этом году, не хватает одного — дискуссии о том, почему эти награды являются таким плохим ориентиром в мире великого кино. Как пишет The Spectator, среди номинантов на «Оскар» теперь стало больше женщин-режиссеров, больше представителей этнических меньшинств, однако появилась проблема: киноакадемия отмечает этой премией фильмы, которые не всегда представляют эстетическую ценность.
«Фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао, которому прочили крупную победу на «Оскаре» в этом году, не такой уж и потрясающий. Это лёгкое, сентиментальное повествование в духе «Гроздьев гнева» с важными сюжетными остановками на складе Amazon и предприятиях промышленного пояса. Его место не на экране, а в «Нью-Йоркере». Как и почти со всеми фильмами, одержавшими крупную победу с тех пор, как 13 лет назад нескольких «Оскаров» удостоился фильм «Старикам тут не место», — пишет автор статьи.
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