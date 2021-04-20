Guardian: «попытка нормализовать господство белых» — эксперты ООН раскритиковали доклад о расовом неравенстве в Великобритании

Эксперты рабочей группы ООН по проблемам лиц африканского происхождения возмутились выводами, к которым пришла Комиссия по расовому неравенству, изучая положение этнических меньшинств в стране, сообщает The Guardian. Члены комиссии не нашли в Великобритании системного расизма и сочли, что общественные условия оказывают на жизнь человека большее влияние, чем раса. Специалисты ООН увидели в этом попытку нормализовать превосходство белых и призвали правительство отклонить представленный комиссией доклад, передаёт издание.

Представленный британским властям спорный доклад о расовом неравенстве в стране пытается «нормализовать превосходство белых», и правительство должно отклонить его выводы, предупреждают эксперты ООН по правам человека, чьё мнение цитирует The Guardian.

В докладе Комиссии по расовому и этническому неравенству, опубликованном в конце марта, утверждается, что, хотя расизм и расовая несправедливость все ещё существуют, география, семья, социально-экономическое положение, культура и религия оказывают большее влияние на шансы человека в жизни, напоминает издание. Авторы доклада утверждают, что не нашли доказательств существования системного расизма в таких сферах, как охрана правопорядка и здравоохранение.

В ответ на это рабочая группа экспертов ООН по проблемам лиц африканского происхождения заявила: «В 2021 году поразительно читать доклад о вопросах расы и этнической принадлежности, который представляет расистские формулировки и стереотипы как факты, искажая данные и неправильно используя статистику и исследования для беспочвенных выводов и личностных нападках на людей африканского происхождения».

Эксперты подвергли критике акцент на структуре семьи, который используется авторами доклада для объяснения расовых различий, назвав его «бесчувственной попыткой не признавать реалии жизни людей африканского происхождения и других этнических меньшинств в Великобритании». Они также сочли «сомнительными» доказательства отсутствия системного расизма в Великобритании.

«Это попытка нормализовать господство белых, несмотря на серьёзные исследования и доказательства существования системного расизма, стало прискорбным уклонением от возможности признать зверства прошлого и вклад всех людей, которая позволила бы двигаться дальше», — говорится в заявлении экспертов ООН.

Пресс-секретарь премьер-министра Великорбитании, в свою очередь, заявила, что рабочая группа ООН исказила выводы комиссии. По словам газеты, эти выводы также подверглись масштабному осуждению со стороны депутатов, профсоюзов и борцов за равные права. С момента его публикации по меньшей мере 20 организаций и частных лиц, которые были перечислены в докладе в качестве заинтересованных партнёров комиссии, дистанцировались от его выводов.

Эксперты утверждают, что в докладе отсутствует анализ системного расизма, подготовленный международными экспертами по правам человека, в том числе, отзыв рабочей группы экспертов ООН по лицам африканского происхождения за 2012 год после её визита в Великобританию, заключительные замечания комитета по ликвидации расовой дискриминации за 2016 год и доклад специального докладчика ООН по современным формам расизма по итогам визита в Соединённое Королевство в 2018 году.

Орган ООН призвал британское правительство отклонить доклад и обеспечить «точное отражение исторических фактов», добавив, что их искажение «может привести к дальнейшему расизму, пропаганде негативных расовых стереотипов и расовой дискриминации».

Как напоминает газета, проверка, результаты которой отражены в докладе, была назначена офисом премьер-министра для расследования расового неравенства в Великобритании в ответ на протесты Black Lives Matter прошлым летом.

Эксперты ООН также раскритиковали «мифическое представление о рабстве» в докладе, назвав его попыткой «санировать историю работорговли».

Официальный представитель Бориса Джонсона в ответ на критику заявила: «Мы считаем, что этот доклад [ООН] искажает выводы. Мы по - прежнему гордимся долгой историей Великобритании как борца за права человека и призываем всех прочитать оригинал доклада полностью. Этот доклад никоим образом не оправдывает расистское поведение и фактически подчёркивает, что расизм и неравенство по-прежнему являются проблемами для нашей страны».

Представитель комиссии, опубликовавшей доклад, выразил разочарование «тем, что рабочая группа экспертов по проблеме лиц африканского происхождения грубо исказила выводы доклада и, как представляется, реагирует на негативное освещение в прессе, а не на содержание» документа. Он также подчеркнул, что «сделанные ими вводящие в заблуждение заявления рискуют способствовать расколу в расовых вопросах, а не конструктивному обсуждению этих вопросов».