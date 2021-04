Times: могут повторить — блокировка Суэцкого канала станет источником вдохновения для стран-«изгоев»

Перекрытие Суэцкого канала на несколько дней продемонстрировало странам-«изгоям», готовым в геополитических целях вредить мировой торговле, что они могут без особых затрат провоцировать потрясения, блокируя важнейшие проливы, полагает обозреватель The Times Роджер Бойс. По мнению журналиста, хотя британский флот уже превратился в «придаток» американского, и война с Китаем Великобритании явно не по плечу, она вполне способна защитить проливы от козней государств вроде Ирана.

Хотя контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал на несколько дней, всё же сдвинули в итоге с места, эта история отнюдь не закончилась — ведь инцидент показал, что террористы, захватив крупное судно и затопив его в этом «бутылочном горлышке», через которое проходит 10% от общемирового объёма морской торговли, могут без особого труда спровоцировать, к примеру, топливный или продовольственный кризис на Ближнем Востоке, пишет обозреватель The Times Роджер Бойс. «Не исключено, что в штабе Корпуса стражей исламской революции кто-то сидит и размышляет: «А ведь хорошая идея-то...», — иронизирует журналист.

Как напоминает Бойс, проливы уже не один век считаются стратегически важными объектами — о необходимости защищать их ради обеспечения бесперебойной торговли внутри Британской империи предупреждал ещё до Первой мировой войны адмирал и великий реформатор британского флота Джон Фишер. Проливы, которые перечислял тогда Фишер — включая Ормузский, Баб-эль-Мандебский, Малаккский, Гибралтарский и Босфор, а также Суэцкий и Панамский каналы — никуда не делись и всё так же важны, а вот статус Великобритании изменился: с тех пор она стала «державой-середняком, лишившись империи, которую надо защищать», отмечает обозреватель The Times. Между тем, в военных технологиях за минувший век успел произойти «квантовый скачок», да и состав вероятных противников Соединённого Королевства несколько поменялся — и поэтому британцам не следует высокомерно отмахиваться от угроз, которые ждут их в море, предупреждает автор.

Новая военная стратегия британских властей, к счастью, вопрос безопасности проливов вниманием не обошла: она предполагает не только переброску в Гибралтар патрульного корабля «Трент», но и создание двух прибрежных групп реагирования морской пехоты, одна из которых разместится в Северной Европе, где всё большее значение по мере таяния арктических льдов приобретает Берингов пролив, а вторая — в Индийском океане, продолжает автор. Кроме того, британские власти пообещали выделить 1 млрд фунтов на разработку высокотехнологичных средств минирования и разминирования морских путей, создать новое разведывательное судно для обеспечения безопасности подводных коммуникационных кабелей и, наконец, построить два авианосца, перечисляет журналист.

Впрочем, все эти новинки лишь подчёркивают тот факт, что Великобритания превратилась в «придаток» американских вооружённых сил и «поставщика нишевых услуг» в рамках соперничества Вашингтона с Пекином, констатирует Бойс. По мысли журналиста, британские авианосцы, быть может, и помогут Западу «показать решимость» в случае нападения Китая на Тайвань, но расчёт на то, что Пекин одумается, завидев на горизонте огромные корабли альянса западных стран, омрачают два упущения: во-первых, судя по инициативам китайцев, «запугивать» Тайвань они собираются не открытыми «разборками», а путём «тихой войны» с применением кибератак; а во-вторых, несмотря на то, что Пекин постепенно «окапывается» в Южно-Китайском море, никакого интереса к перекрытию проливов у него нет, поскольку Китай сам активно торгует — и, например, 85% всей завозимой им нефти проходит через Малаккский пролив.

Перед Первой мировой английский писатель Норман Эйнджелл в своей книге «Великая иллюзия» разоблачил миф о том, что страны могут обогащаться за счёт войн, указав на колоссальные затраты, которых требует ведение конфликтов; в итоге в 1933 году Эйнджелл получил Нобелевскую премию мира — а шесть лет спустя мир уже во второй раз отказался прислушиваться к его советам, пишет обозреватель The Times. Как полагает журналист, британским властям придётся подумать над тем, станет ли Китай по Эйнджеллу рассматривать морской конфликт с Западом как акт самовредительства, или же китайское руководство всё-таки будет форсировать такую конфронтацию по идеологическим соображениям, руководствуясь «какой-нибудь разновидностью самохвального национал-социализма». Отвечать на этот вопрос Лондон упорно не желает, но хотя пока кажется, что Великобритания обязательно выступит в этом всё больше обрастающем идеологией конфликте на стороне своего основного союзника, по факту она заняла выжидательную позицию: власти страны, пусть и не афишируя этого, всё же осознают, что война с Китаем им не по плечу — ведь Поднебесная уже сейчас может привести в боеготовность на 60 боевых кораблей больше, чем США, предупреждает Бойс.

И всё же британским минным тральщикам и разведывательным судам применение найдётся — хотя Китай они не сдержат, их можно будет использовать против Ирана и других государств-«изгоев», убеждённых в том, что они смогут достичь господства в своём регионе, создавая проблемы для мировой торговли, считает автор. Тот же Тегеран в последнее время ведёт тихую войну на море с Израилем и уже применял марионеточные силы против объектов нефтяной промышленности Саудовской Аравии, напоминает он

Вместе с тем, свой «вроде как мирового масштаба, но размазанный» флот Лондон должен поддерживать при помощи дипломатии — ведь «маленькие войны» и регулярные трения в проливах могут очень просто вылиться в войну большую, предостерегает обозреватель The Times. Как подчёркивает Бойс, Китай только что подписал с Ираном соглашение на 25 лет, в рамках которого собирается помогать ему избегать санкций против нефтяного сектора и займётся подготовкой иранских офицеров, а Россия только что договорилась с Тегераном о модернизации его киберсредств. «Вот они какие, новые проливы — зловредные связующие элементы, которые повышают температуру в геополитике», — подытоживает он.