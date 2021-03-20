France 3: «пережиток Средневековья» — во Франции предлагают отменить судебное наказание за неисполнение супружеского долга

Как оказалось, понятие супружеского долга во Франции закреплено законом, а его неисполнение влечёт за собой судебное наказание, сообщает France 2. Недавно суд признал виновной в разводе жену, переставшую вступать в интимные отношения с мужем, передаёт телеканал. Дело в том, что, согласно Гражданскому кодексу, супруги обязаны вести совместную жизнь, в том числе сексуальную. При этом многие юристы сегодня выступают за отмену этой «устаревшей» обязанности, отмечается в репортаже.

Предполагает ли брак сексуальные отношения в обязательном порядке? Да, считает судья, вынесший решение о разводе по вине жены, переставшей вступать в интимные отношения с мужем. Её адвокат с трудом смогла поверить в это.

ЛИЛИЯ МИССЕН, адвокат истицы: Это решение кажется мне абсолютно устаревшим, совершенно средневековым. Я считаю совершенно возмутительным, тот факт, что институт брака может использоваться для сексуального порабощения женщин.

Адвокат собирается направить ходатайство в Европейский суд по правам человека в попытке изменить французское законодательство. В настоящее время Гражданский кодекс требует от лиц, состоящих в браке, вести совместную супружескую жизнь. Судья истолковал это как обязанность делить кров, стол и постель — иначе брак может быть расторгнут.

КРИСТИН БИДО, доцент частного права университета Лион-3: Эта обязанность вести совместную супружескую жизнь включает в себя не более чем сексуальные отношения между супругами по взаимному согласию, подразумеваемые брачным союзом. Судья назначит наказание за отсутствие этих сексуальных отношений лишь в определённых случаях. Во-первых, отказ одного из супругов другому должен продолжаться длительное время. Во-вторых, этот отказ не должен быть следствием медицинских проблем.

С течением времени судьи всё реже используют отсутствие сексуальных отношений как основание для вынесения решения о разводе по вине одного из супругов. Этой преподавательнице права за последние годы встретилось около 20 подобных случаев. Однако она считает, что гражданский кодекс должен быть изменён.

ЖЮЛИ МАТТЬЮССИ, доцент частного права и криминалистики Университета Верхнего Эльзаса: Сегодня важно, чтобы люди осознавали, что супружеский долг существует, но это не нечто само собой разумеющееся. Напротив, его позволено критиковать. И разумеется, сегодня пора это сделать, пора перевернуть эту страницу в правовом поле.

Понятие супружеского долга применимо и к мужчинам. Десять лет назад экс-супруг был приговорён к штрафу в 10 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба своей бывшей жене.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.