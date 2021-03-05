24 канал: украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом

12:42
В Малайзии выявили нигерийский штамм коронавируса
Глава Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдула заявил, что медики впервые выявили в стране нигерийский штамм коронавируса.
12:36
В Татарстане подвели итоги проверок предприятий на предмет нарушений режима ограничений
Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина во время пресс-конференции рассказала, что ведомство продолжает контроль за объектами по профилактике коронавирусной инфекции.
12:35
Президент Белоруссии прокомментировал сообщения о «дворце Лукашенко»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о том, что у него якобы есть личный дворец.
12:34
РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в матче Кубка России «Динамо» — «Спартак»
В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали решение по эпизоду с рукой полузащитника московского «Спартака» Виктора Мозеса в матче 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».
12:27
На Украине рассказали о ходе кампании по вакцинации от COVID-19
Минздрав Украины рассказал, сколько человек сделали прививку от коронавирусной инфекции COIVD-19 в стране.
12:23
В «Спартаке» опровергли информацию о готовности Тедеско переподписать контракт
В «Спартаке» прокомментировали информацию о готовности Доменико Тедеско переподписать контракт с московским клубом на улучшенных условиях.
12:20
Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в Петербурге
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 марта, в Санкт-Петербурге похолодает, температурный фон окажется ниже климатической нормы. Утром в городе было –8 °С.
12:20
Более 23 тысяч тестов на COVID-19 сдали жители Петербурга за сутки
За сутки обследование на коронавирус прошли более 23,5 тыс. жителей Петербурга.
12:20
Владислав Лисовец рассказал о модных трендах весеннего сезона
Стилист и дизайнер Владислав Лисовец заявил, что для того, чтобы выглядеть стильно весной 2021 года, в гардероб женщины достаточно добавить всего три вещи.
12:19
Депутат прокомментировала идею 13-й зарплаты женщинам на 8 Марта
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что 13-я зарплата стала традиционной финансовой поддержкой граждан России перед Новым годом, поэтому вряд ли россиянки обрадуются переносу выплат на 8 Марта.
12:17
В Подмосковье заключён договор на строительство скоростной магистрали
«Автодор» и «Трансстроймеханизация» заключили договор на проектирование и строительство второго пускового комплекса обхода Балашихи и Ногинска — от МКАД до пересечения с ЦКАД.
12:15
В Подмосковье более восьми тысяч семей получили выплаты на новорождённых
Ещё 8357 семей из Подмосковья получили выплату на новорождённых. Это деньги, перечисляемые для ухода за детьми.
12:12
В ВОЗ рассчитывают на окончание пандемии к началу 2022 года
На окончание пандемии коронавируса можно рассчитывать к началу 2022 года, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью изданию Die Welt.
12:12
В Германии назвали процент вакцинировавшихся от COVID-19 в стране
Глава Института Роберта Коха Лотар Вилер рассказал, какой процент населения Германии уже прошёл вакцинацию от коронавируса.
12:09
Финский лыжник Мяки принял извинения Губерниева
Финский лыжник Йони Мяки принял извинения спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес его отца Теро Мяки.
12:00
WADA изучает ливрею болида Haas в цветах российского флага
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает новую ливрею болида «Формулы-1» американской команды Haas, которая выполнена в цветах российского флага.
11:59
Чайка высказался об уровне коррупции в СКФО
Полпред президента России в СКФО Юрий Чайка высказался по поводу уровня коррупции на Северном Кавказе.
11:59
В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют цветочные ярмарки
В Краснодаре в преддверии праздника 8 Марта будут организованы дополнительные торговые точки для торговли цветами в 43 местах города.
11:58
Эксперты рассказали, сколько россияне планируют потратить на подарки к 8 Марта
Согласно опросу, проведённому сервисом «Яндекс.Объявления», 43% россиян планируют уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей на подарки к 8 Марта.
11:49
Главархив опубликовал изображения 118 храмов, снесённых в Москве в начале ХХ века
Специалистам Главархива столицы и Госинспекции удалось найти цветные акварельные рисунки фасадов, планы и чертежи построек — храмов, монастырей и часовен, которые были снесены в 1920—1930-х годах.
11:49
Гастроэнтеролог рассказал об опасных свойствах хурмы
Гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, какие последствия для здоровья может иметь частое употребление хурмы.
11:49
В МГУ прокомментировали рейтинг QS
Доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.
11:46
На развитие бор-нейтронозахватной терапии рака выделят 800 млн рублей
Правительство России выделит 800 млн рублей на развитие бор-нейтронозахватной терапии для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин при посещении новосибирского Института ядерной физики имени Будкера.
11:40
Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять лицам старше 60 лет
Роспотребнадзор сообщил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет.
11:34
Промес назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в «Спартак»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос, какого футболиста вернул бы в московский клуб.
11:34
В Москве за сутки выявили более 1700 случаев коронавируса
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 1757 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
11:24
Казакевич — об эстафете в Нове-Место: соперники не давали шансов
Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
11:24
В Китае повысят пенсионный возраст
В Китае с 2021 по 2025 год будут постепенно повышать пенсионный возраст, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей.
11:21
Эксперт по энергетике прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым цена на нефть марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.
11:16
На Украине заявили о намерении разрешить второе гражданство
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить украинцам иметь двойное гражданство, однако это не будет распространяться на Россию.
11:13
Вяльбе: Перевозчиков сказал своим, чтобы отдавали телефоны в десять вечера
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российские лыжники, которых тренирует Олег Перевозчиков, отдают тренеру свои телефоны не позже 22:00.
11:03
За сутки в России выявлено 11 024 случая коронавируса
За сутки в России выявлено 11 024 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 11 385 заболевших.
11:00
Президент UFC прокомментировал решение Чимаева завершить карьеру
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на заявление шведского бойца смешанных единоборств (MMA) чеченского происхождения Хамзата Чимаева о завершении карьеры.
10:57
Число случаев коронавируса в Узбекистане выросло за сутки на 46
Число выявленных больных коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 46 и достигло 80 081.
10:45
Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую
Белорусская Генпрокуратура направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской для её привлечения к уголовной ответственности за преступления, инкриминируемые ей в Белоруссии.
10:40
Миронова прокомментировала своё выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российская биатлонистка Светлана Миронова объяснила свои промахи в эстафетной гонке 4 × 6 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
10:35
В Челябинской области продлили режим самоизоляции для пожилых граждан
Власти Челябинской области приняли решение продлить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет до 21 марта из-за ситуации с коронавирусом.
10:34
Мишустин оценил ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса в стране.
10:30
Президент UFC — о Шлеменко: вы о ком? Где он выступает?
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Шлеменко о желании выступать в UFC.
10:22
Цена нефти марки Brent превысила $68 за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше отметки $68 за баррель.
10:19
Глава «Самбо-70» высказался о возвращении Косторной к Тутберидзе
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о возвращении российской фигуристки Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.
10:10
СК начал проверку по факту смерти человека при взрыве в Златоусте
Следователи организовали доследственную проверку по факту смерти человека в результате взрыва газового оборудования на небольшом литейном производстве в городе Златоусте Челябинской области.
10:05
Папа Римский Франциск отправляется с визитом в Ирак
В пятницу, 5 марта, начинается визит Папы Римского Франциска в Ирак.
10:02
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:00
Вяльбе призналась в любви российским лыжницам после эстафеты на ЧМ по лыжным видам спорта
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе опубликовала фотографию российских лыжниц Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Наталии Непряевой после завоевания серебряных медалей в эстафетной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
09:51
«Аэрофлот» прокомментировал идею об исключении из тарифа стоимости регистрации в аэропорту
Инициатива об исключении из тарифа за авиаперелёт стоимости регистрации в аэропорту, о которой пишут СМИ, не обсуждается, заявил РИА Новости представитель компании «Аэрофлот» Михаил Дёмин.
09:47
В Совфеде оценили идею предоставить пенсионерам льготу на ж/д билеты
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение предоставить пенсионерам право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования.
09:45
Тренер сборной России по биатлону: эта шестёрка девушек будет основной до конца сезона
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов ответил на вопрос о выборе состава на этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
09:42
На Украине выявили более 10 тысяч случаев коронавируса за сутки
На Украине зафиксировали 10 155 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 384 917 пациентов с коронавирусом.
09:41
Мишустин посетил центр «Вектор»
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».