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24 канал: украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские дипломаты обнаружили в курортном турецком городе Алания скульптуру, на которой Крым изображён в составе России. Как передаёт «Телеканал новин 24», после обращения Киева руководство города пошло навстречу и устранило «недостоверную карту».
24 канал: украинцы обнаружили в турецкой Алании скульптуру с российским Крымом
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На скульптуре в турецкой Алании изобразили карту с российским Крымом, на что обратила внимание заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинские дипломаты немедленно обратились к руководству города Алания, где и обнаружили скульптуру.
 
«Во время одного из международных фестивалей искусства в курортном городе Алания (Турция) на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом»*, — написала Джапарова.
 
По её словам, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, как только узнал об этой ситуации, немедленно отреагировал. Дипломат посетил Аланию и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой «удалить недостоверную карту». Как отмечает канал, мэр города поспособствовал, чтобы это сделали.
 
Эмине Джапарова выразила благодарность турецким партнёрам за мгновенную реакцию.
 
«Теперь искусство не преобразовано в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым — это Украина», — подытожила заместитель министра.
 
Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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