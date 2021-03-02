Hill: США выделили Украине $125 млн, чтобы помочь ей «лучше защищаться от российской агрессии»

Минобороны США объявило о выделении Украине $125 млн с целью помочь стране «лучше защищаться от российской агрессии», сообщает The Hill со ссылкой на заявление Пентагона. Предоставление ещё $150 млн будет зависеть от успехов Киева в проведении реформ, а также в борьбе с коррупцией, говорится в материале.
Пентагон объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на сумму $125 млн, при этом выделение ещё $150 млн будет зависеть от прогресса Киева в реформах и усилиях по борьбе с коррупцией, пишет The Hill.
$125 млн выделяются в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности и пойдут на «подготовку, оснащение и консультативные услуги, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, защитить её границы и улучшить взаимодействие с НАТО», отмечает издание со ссылкой на заявление Пентагона.
Деньги, выделяемые с целью помочь Украине «лучше защищаться отроссийской агрессии», будут потрачены на приобретение двух вооружённых патрульных катеров Mark VI, противоартиллерийских радаров и тактического оборудования, на получение спутниковых снимков и поддержку аналитического потенциала, а также на оборудование для оказания военной медицинской помощи и для проведения боевой эвакуации, говорится в сообщении.
Ещё $150 млн, выделяемых конгрессом в 2021 финансовом году, зависят от прогресса Украины в проведении оборонных реформ.
В своём заявлении Пентагон отмечает, что таким образом «побуждает Украину продолжать проведение реформ, которые усиливают гражданский контроль над вооружёнными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчётности в оборонной сфере и в сфере военных закупок, а также модернизируют её оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО».
С 2014 года, когда Россия «захватила и аннексировала Крым»*, Соединённые Штаты в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности уже выделили Киеву более $2 млрд, напоминает The Hill.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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