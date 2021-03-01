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УП: сотрудники украинского посольства в Польше попались на попытке контрабанды

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сотрудники украинского посольства в Польше были задержаны на границе при попытке ввоза в страну большого количества валюты, золота и контрабандных сигарет. Как передаёт «Украинская правда», глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты уже отозваны из командировки, проводится дисциплинарное расследование по выявленным фактам.
УП: сотрудники украинского посольства в Польше попались на попытке контрабанды
Reuters

Министерство иностранных дел Украины отозвало двух сотрудников посольства в Польше, подозреваемых в коррупции. Как пишет «Украинская правда», об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий», — написал Кулеба.

Он заявил, что обоих сотрудников немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки и их работа в посольстве завершилась. В ближайшие часы все формальности по этому вопросу будут завершены.
 
«Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование по выявленным фактам. Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения», — отметил министр.
 
Он также пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых ожидает быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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