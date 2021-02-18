France 24: австралийцы лишились новостей на Facebook

Австралийские власти принимают закон, который обяжет интернет-гигантов платить авторам новостного контента. В ответ на это Facebook заблокировал новости на своих лентах в Австралии, сообщает France 24. В свою очередь, Google, наоборот, пошёл на сделку с властями и уже заключил несколько крупных договоров с австралийскими СМИ.

Австралийцы проснулись и увидели, что их ленты новостей на Facebook пусты. В четверг оказались заблокированы и некоторые страницы государственных ведомств, медицинской помощи, экстренных служб и другие. Позже технологический гигант заявил, что это случилось по ошибке.

Такой шаг в Facebook сделали в ответ на предложенный правительством кодекс ведения переговоров для СМИ, из-за которого интернет-титанам придётся платить австралийским СМИ за их контент.

FACEBOOK: Мы столкнулись с неприятным выбором: попытаться соответствовать закону, который не учитывает реалии отношений между соцсетью и издателями, или запретить информационный контент на наших сервисах в Австралии. С тяжёлым сердцем мы сделали выбор в пользу второго варианта.

Это решение идёт вразрез с подходом Google, который недавно заключил несколько многомиллионных договоров с рядом крупнейших австралийских СМИ, включая News Corp., Seven West Media и Nine Entertainment.

ДЖОШ ФРАЙДЕНБЕРГ, главный казначей Австралии: Это исторически важный момент. Впервые в мире цифровые гиганты идут на переговоры и соглашения с австралийскими новостными компаниями, чтобы платить им за оригинальный контент. Это поможет в будущем поддержать австралийскую журналистику в интересах общества.

Главный казначей Австралии заявил, что у него состоялся конструктивный разговор с Facebook после запрета, что предполагает, что борьба не окончена. Пока что.

Дата выхода в эфир 18 февраля 2021 года.