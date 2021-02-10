CGTN: «лучи надежды во мраке» — коронавирус разорил в США многие малые предприятия, но не все
Расположенный на юге Чикаго фитнесс-центр Anthos Training Club специализируется на составлении персональных программ тренировок для своих клиентов. Фитнесс-центр открылся в январе 2019 года, но всего чуть больше года спустя сильный удар по предприятию нанесла пандемия коронавируса.
ШАКА МИТЧЕЛЛ, сооснователь сети фитнесс-центров Anthos: Нам пришлось очень трудно. Царила обстановка неопределённости; продажи у нас сократились на 87 процентов, так что, сами понимаете — у нас едва получается хоть какую-то прибыль сохранять.
Ещё до начала пандемии совладелец спортивного центра Шака Митчелл начал сотрудничать с Центром предпринимательства и инноваций имени Майкла Полски при Университете Чикаго.
ШАКА МИТЧЕЛЛ: … А теперь давайте встанем в планку...
Предприниматель упорно трудился в сотрудничестве с центром, чтобы приспособиться к ситуации и не закрыться.
ШАКА МИТЧЕЛЛ: У нас теперь есть приложение. Мы вместе с партнёром по бизнесу записали более 300 роликов с упражнениями, а затем загрузили их в приложение, благодаря чему мы можем реализовывать программы наших клиентов через него. Кроме того, мы начали проводить групповые кардиотренировки, которые позволяют нам поддерживать среди клиентов ощущение принадлежности к сообществу, пусть даже и через Zoom.
Такую же историю может поведать и Лорри Пэррэт, основатель магазина кондитерских товаров Cakewalk.
ЛОРРИ ПЭРРЭТ, владелец чикагского магазина Cakewalk: Я на полном серьёзе стала себя спрашивать: «А мне вообще есть смысл что-то дальше делать? Зачем это мне?». Люди ведь не могут отмечать праздники, если они не могут ничего купить, так что и смысла в существовании нашего магазина нет.
Студенты Чикагского университета помогли Лорри запустить новый сайт, сосредоточившись на клиентах, которые делают выпечку дома.
ЛОРРИ ПЭРРЭТ: Я сказала себе: «Так, руки опускать рановато — мне стоит разобраться и понять, как мне приспособиться к ситуации и что можно сделать».
В целом программа университета предполагает налаживание сотрудничества между студентами, получающими степень MBA, и местными предприятиями, однако после начала пандемии приоритетные задачи несколько сместились — теперь студенты помогают предприятиям приспособиться к новым условиям, получая в процессе практический опыт.
ИСРА ОМАР, руководитель программы поддержки малых предприятий Центра имени Полски: Изначально наша программа предполагала консультативную деятельность, но нам пришлось измениться и прислушаться к самим предпринимателям, чтобы узнать, как и с чем им помочь.
ДЭН УИЛЬЯМС, корреспондент CGTN в Чикаго: Коронавирус создал для малых предприятий серьёзные проблемы, и у многих из них остался только один вариант — закрыться. Но перед некоторыми из них, которым всё-таки удалось подстроиться под обстоятельства — включая и этот фитнесс-центр — теперь открываются более положительные перспективы.
ШАКА МИТЧЕЛЛ: Можно сказать, что с начала пандемии мы как компания выросли: мы улучшили свои системы и сильно повысили эффективность. Хотя на тот же уровень, что и до пандемии, мы пока не вернулись, настрой у нас теперь позитивнее, ведь мы точно знаем, что доработали свои системы, доведя их до нужного качественного уровня.
ЛОРРИ ПЭРРЭТ: Я точно знаю, что стала сильнее. Я считаю, что моё предприятие стало более крепким, чем в начале 2020 года, когда всё это началось.
ШАКА МИТЧЕЛЛ: …представьте, что стоите на листе бумаги...
Быть может, у многих предприятий, пострадавших от пандемии, всё получилось совсем по-другому, но сквозь этот мрак всё же пробиваются лучи надежды в виде вот таких историй. Дэн Уильямс, CGTN, Чикаго.
Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года.
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