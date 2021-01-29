ЛIГА.net: в Чёрное море вошёл американский эсминец в ответ на «оккупацию Россией Крыма»

Американский эсминец USS Porter вошёл в Чёрное море и присоединился к двум другим кораблям ВМФ США. Как передаёт «ЛIГА.net», в пресс-службе НАТО сообщили, что это было сделано для «усиления присутствия НАТО в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма».
Эсминец ВМС США USS Porter вошёл в Чёрное море. Как пишет «ЛIГА.net», в пресс-службе альянса сообщили, что это было сделано для «усиления присутствия НАТО в регионе в ответ на оккупацию Россией украинского Крыма»*.
Porter — третий корабль ВМС США, вошедший в Чёрное море за последние дни. Он присоединился к эсминцу с управляемыми ракетами USS Donald Cook и топливному кораблю USNS Laramie.
«Чёрное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника: Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина — близкими партнёрами. В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжающееся наращивание военной мощи в Чёрном море Североатлантический альянс увеличил своё оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твёрдо привержен обеспечению безопасности Чёрного моря», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Кроме того, военно-воздушные силы Испании направили в Румынию шесть истребителей для воздушного патрулирования, сообщили в НАТО. Испанские самолёты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии. Самолёты будут выполнять задачи вместе с румынскими ВВС.
«НАТО также усиливает поддержку Грузии и Украины, включая обучение береговой охраны и обмен информацией», — сказано в сообщении альянса.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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