Handelsblatt: европейцы не намерены становиться частью «антикитайского фронта»

Администрация Джо Байдена рассматривает инвестиционное соглашение ЕС и Китая как «стратегическую ошибку», сообщает Handelsblatt. Несмотря на обещания нового президента укрепить трансатлантические отношения, европейцы пока не готовы «попасть в объятия американцев и стать частью антикитайского альянса под руководством США». Как утверждают эксперты, на фоне «изменения баланса экономических сил» Евросоюз должен идти особым путём: выступать за свободную торговлю и против протекционизма и наращивать связи не только с Китаем, но и с другими странами Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

В США считают инвестиционное соглашение, которое ЕС подписал с Китаем в конце 2020 года, стратегической ошибкой — если не оскорблением администрации Джо Байдена. Потому что новый президент обещает укреплять международные организации, консультироваться с союзниками и создать альянс демократий, который будет противодействовать авторитарным державам во главе с Китаем, сообщает Handelsblatt.

Но жесты Байдена в адрес европейцев до сих пор остаются без ответа. Как утверждает издание, в Брюсселе, Берлине или Париже готовность «попасть в объятия американцев и стать частью антикитайского альянса под руководством США» не особенно велика. Инвестиционное соглашение является чётким сигналом того, что ЕС хочет придерживаться собственного курса в отношении Китая.

Ранее не публиковавшееся исследование Prognos AG проливает свет на это. Авторы пишут о «долгосрочном изменении баланса экономических сил». В следующие два десятилетия «ни один регион мира не будет демонстрировать столь сильного экономического роста, как Восточная Азия и Тихоокеанский регион». В результате к 2040 году «регион достигнет более высоких экономических показателей, чем Северная Америка, Западная и Центральная Европа, вместе взятые». Китай остаётся главным двигателем этого процесса.

Однако путь к новому экономическому балансу, вероятно, будет связан со значительной политической турбулентностью. Хотя бы потому, что США теперь рассматривают Китай в первую очередь не как рынок, а как политического соперника. В исследовании также подчёркивается: «Экономическое доминирование Запада, которое будет снижаться в течение следующих 20 лет, может сопровождаться усилением деглобализации». Отдельные экономики при этом могут нести значительные потери.

Бертрам Броссард, генеральный директор Ассоциации баварской экономики, выступивший заказчиком исследования, предупреждает: «На фоне соперничества между США и Китаем ЕС должен выступать за свободную торговлю и против протекционизма». Намёк на стратегию администрации Трампа, направленную на разъединение экономик США и Китая.

Как утверждает издание, разъединение стало бы катастрофой для немецких компаний: в худшем случае им пришлось бы выбирать между Америкой и Китаем. Хорошая новость для европейцев: с точки зрения администрации Байдена, концепция разъединения слишком радикальна. «Я не думаю, что разделение экономик Китая, США, Европы, Японии и Индии — реалистичное видение. — заявил советник Байдена Николас Бёрнс в интервью Handelsblatt. — Распутать связи практически невозможно».

Однако почти никто в Вашингтоне не думает, что углубление экономических связей с Китаем, которое делает возможным инвестиционное соглашение, — хорошая идея. В принципе, Байден и его команда разделяют воззрение предыдущей администрации, согласно которому авторитарная социальная модель Китая представляет угрозу для либеральной демократии.

В отличие от Трампа, Джо Байден не апеллирует лозунгом «Америка прежде всего». Он намерен построить «единый фронт друзей и партнёров против оскорбительного поведения Китая». В Вашингтоне задаются вопросом: чего европейцы хотят больше? Разве не к расширению трансатлантического сотрудничества они призывали в годы президентства Трампа?

Представитель СДПГ в бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид считает, что ЕС не следует игнорировать этот геополитический контекст при формировании своей торговой политики. ЕС не должен «теряться в частностях торговой политики». По его словам, Европа находится в системной конкуренции с государственно-капиталистической державой. Когда начались переговоры между Брюсселем и Пекином, Евросоюзу пришлось признать, что «параметры для оценки соглашения уже не те, что были семь лет назад».

Шмид подчёркивает, что соглашение, безусловно, не является «великим грехопадением». По его словам, оно не мешает тесному сотрудничеству с американцами. Но, подчёркивает он, «необходимо очень внимательно изучить договор».

Чтобы предотвратить чрезмерную зависимость от китайского рынка, социал-демократ призывает не к изоляции, а к взаимодействию с соседями Китая: «Нам нужны соглашения и с другими странами региона», пишет Handelsblatt.