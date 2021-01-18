CNN: участницу штурма Капитолия уличили в краже ноутбука Пелоси для «продажи в Россию»

Одна из участниц беспорядков в вашингтонском Капитолии якобы украла из кабинета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси ноутбук, намереваясь позже продать его российским спецслужбам, сообщает CNN со ссылкой на письменные показания анонимного информатора. По данным канала, информатор, представившийся бывшим бойфрендом обвиняемой, заявил, что отправить устройство в Россию она не смогла. Вместе с тем, в ФБР говорят, что показания мужчины пока не подтверждены.

Федеральное бюро расследований США установило, что фигурантка одного из уголовных дел, возбуждённых после штурма американского Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа, предположительно похитила из кабинета спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси ноутбук и собиралась «продать его в Россию», передаёт CNN. Как пишет сайт канала, ФБР стало известно об этом от анонимного информатора.

По данным CNN, как следует из письменных показаний, приложенных к делу, обвиняемую зовут Райли Джун Уильямс и она проживает в штате Пенсильвания. Согласно документу, Уильямс опознал на одном из многочисленных видеороликов, снятых внутри Капитолия, человек, назвавшийся её бывшим бойфрендом; на этих кадрах она якобы зазывает других участников штурма здания подняться по лестнице, чтобы проникнуть в кабинет Пелоси.

Информатор, который сам вышел на связь с ФБР, также сообщил, что друзья Уильямс, с которыми он общался, показали ему ещё одну видеозапись, на которой видно, как она забирает из кабинета спикера «то ли ноутбук, то ли жёсткий диск». Мужчина «заявил, что Уильямс намеревалась отправить устройство своему другу в России, который хотел затем продать его агентам российской Службы внешней разведки», цитирует показания CNN. По словам информатора, отправка устройства в Россию по неизвестной причине так и не состоялась, и оно либо было уничтожено, либо до сих пор находится в распоряжении Уильямс.

Как пишет сайт CNN, представители ФБР уточняют, что надёжных свидетельств, подтверждающих, что из кабинета Пелоси действительно был украден ноутбук, пока нет и расследование по делу ещё не завершено. По информации телеканала, обвинений в краже Уильямс не предъявляли — на данный момент она обвиняется только по статьям о незаконном проникновении либо нарушении общественного порядка, а также о вторжении в закрытую для публики часть Капитолия. Аналогичные обвинения предъявили и многим другим участникам штурма, отмечает обозреватель CNN.