The Guardian: «слухи о моей смерти сильно преувеличены» — француженка три года пытается доказать властям, что всё ещё жива

Жительница Франции Жанна Пушен уже три года пытается доказать своё существование властям страны, объявившим её мёртвой в 2017 году, пишет The Guardian. По словам газеты, о смерти Пушен заявила её бывшая сотрудница, не предоставив никаких подтверждений, после чего все документы, удостоверяющие личность женщины были аннулированы.

Хотя жительница Франции Жанна Пушен выглядит вполне живой и здоровой, убедить в этом властей страны оказалось непростым делом, пишет The Guardian. Как сообщает газета, после того, как суд признал ее мёртвой, Пушен провела три года в попытках официально «воскресить» себя. 58-летняя жительница коммуны Сен-Жозеф неподалёку от Лиона, по мнению властей, не существует на свете с 2017 года вследствие длительного судебного разбирательства с участием бывшей сотрудницы её клининговой компании.



«Я обратилась к адвокату, который сказал мне, что дело будет решено быстро, а также к своему врачу, который удостоверил, что я все ещё жива. Но поскольку было вынесено [судебное] решение, этого оказалось недостаточно», — рассказала Пушен журналистам.



Адвокат Сильвен Кормье также был поражен сильно преувеличенными слухами о смерти женщины, отмечает издание. «Это безумная история. Я не мог в это поверить. Я никогда не думал, что судья объявит кого-то мертвым без свидетельства. Но истец утверждал, что госпожа Пушен мертва, не предоставив никаких доказательств, и все ему поверили. Никто не проверил», — возмутился юрист.



В 2004 году суд обязал Пушен выплатить бывшей сотруднице — которая, как утверждают, была уволена, когда фирма потеряла крупный контракт — около € 14 тыс. в качестве компенсации ущерба. Поскольку дело было возбуждено против её компании, а не против самой Пушен, это решение так и не было исполнено. В 2009 году сотрудница снова подала в суд, но иск был отклонён. В 2016 году, полагая, что Пушен мертва, апелляционный суд обязал её сына и мужа возместить ущерб. На следующий год сотрудница сообщила суду, что ее письма к бывшей начальнице остались без ответа, поскольку та умерла. Пушен была вычеркнута из официальных документов, её удостоверение личности, водительские права, банковский счет, медицинская страховка и другие официальные документы, необходимые для подтверждения её существования, были аннулированы.



На этой неделе, пока адвокат добивался её официального воскрешения, Пушен обвинила бывшую сотрудницу в том, что та выдумала кончину работодателя в попытке добиться возмещения ущерба от её наследников. Адвокат сотрудницы, в свою очередь, возразил, что Пушен сама притворялась мертвой, чтобы избежать выплаты ущерба.



«У меня нет документов, удостоверяющих личность, нет медицинской страховки, я не могу доказать банкам, что я жива … Я — ничто», — посетовала Пушен.