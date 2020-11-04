Le Parisien: «побочная жертва эпидемии» — в Марселе ребёнок остался без документов из-за противоречивых предписаний властей
Рождённую менее месяца назад в Марселе малышку Ноа, вероятно, можно назвать «побочной жертвой эпидемии COVID-19», пишет Le Parisien. Без записи акта гражданского состояния и номера социального страхования, необходимых для зачисления в ясли или возмещения медицинских расходов, «ребёнок оказался в кафкианской ситуации», отмечает издание.
Как поясняет газета, родители Ноа за два дня до её рождения получили положительный результат теста на коронавирус. Они должны были зарегистрировать новорождённого в мэрии до 12 октября, однако, соблюдая срок изоляции, отец семейства Рубен ждал результатов нового теста на COVID-19. Наконец, отрицательный анализ был получен им 13 октября.
«Он сразу явился в мэрию, но ему сказали, что уже слишком поздно», — сетует адвокат семьи Эрве Серусси. По его словам, ЗАГС отправил письмо в прокуратуру Марселя, чтобы узнать, может ли он сделать исключение, учитывая ситуацию со здоровьем, но получил отказ. «Множество административных процедур должно быть исполнено в течение очень короткого периода времени, для исключительных обстоятельств ничего не предусмотрено», — констатирует юрист.
Раздосадованный отец четырёх детей, в свою очередь, рассказал, что после того, как его тест на COVID-19 показал положительный результат, ему позвонили из службы социального обеспечения и попросили оставаться дома в течение семи дней, что он и сделал. «Я наивно полагал, что у мэрии будет решение, но здесь юридический вакуум. Это безумная история: у моей дочери нет документов, потому что я всего лишь выполнял то, что мне сказали». Теперь родители должны получить заявление о рождении ребёнка в судебном порядке через Суд большой инстанции. Эта процедура требует содействия адвоката и занимает от 6 до 8 месяцев в обычное время, а в период карантина, вероятно, ещё дольше, отмечает Le Parisien.
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