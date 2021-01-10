Guardian: большинство британцев считает, что Джонсону пора в отставку

43% британцев считают, что премьер-министру Борису Джонсону следует уйти в отставку, в то время как 40% полагают, что он может остаться на своём посту, пишет The Guardian со ссылкой на недавний опрос компании Opinium. При этом, как отмечает газета, около 72% респондентов уверены, что британское правительство предпринимало меры по борьбе с коронавирусом недостаточно быстро.

Количество британцев, которое считает, что премьер-министру Борису Джонсону следует уйти в отставку, превышает число людей, полагающих, что тот должен остаться на своём посту, пишет The Guardian со ссылкой на недавний опрос компании Opinium.

В рамках этого первого опроса 2021 года выяснилось, что отставки политика хотят 43% британцев, в то время как 40% уверены, что Джонсон должен сохранить за собой премьерство. При этом большая часть электората Консервативной партии (87%) считает, что Джонсон должен остаться лидером, в то время как на его уходе настаивают лишь 7%.

Кроме того, исследование выявило незначительное падение уровня одобрения действий правительства по борьбе с коронавирусом. Около 72% (что 4% больше, чем в последнем опросе) считают, что британское правительство действовало на этом фронте недостаточно быстро, при этом абсолютно уверены в этом 42% респондентов.

Между тем, британская общественность, судя по всему, хочет перестраховаться в плане коронавирусных ограничений. 64% опрошенных сообщили, что предпочли бы «правительство, которое быстро вводит меры изоляции, даже если это ведёт к реализации шагов, в которых не было необходимости». Только 25% британцев хотят видеть у себя в стране «правительство, которое изо всех сил старается не вводить ограничения, даже если это означает, что иногда решения принимаются позже, чем это могло бы быть в противном случае».

В то же время рейтинги одобрения Джонсона немного снизились. Его работу по нраву на данный момент 37% респондентам (что на 1% меньше, чем в предыдущем опросе), в то время как 45% придерживаются противоположного мнения. Уровень одобрения правительственной кампании по борьбе с вирусом также в целом слегка упал: правильным его действия считают 31% респондентов (на 3% меньше, чем в предыдущем опросе), а неправильным — 48%. Как отмечает газета, на данный момент — это самый низкий рейтинг одобрения работы британских властей с начала ноября.