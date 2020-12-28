Guardian: «Так нечестно!» — гёрлскауты судятся с бойскаутами за девочек-новобранцев

«Гёрлскауты» обвинили «Бойскаутов» в нечестной конкуренции. По их словам, сменив название на Scouts BSA и начав принимать в свои ряды девочек, «Бойскауты» сбили с толку американских родителей и воспользовались путаницей в корыстных целях. Как сообщает The Guardian, юристы ответчика назвали иск необоснованным.
Американская организация гёрлскаутов подала иск против бойскаутов, обвинив их в «нечестной» конкуренции за новобранцев, пишет The Guardian.
После того как «Бойскауты» стали принимать девочек в свои ряды, началась «кадровая война», от которой «Гёрлскауты» несут «огромный ущерб», заявляют юристы «Гёрлскаутов».
Как отмечается в статье, ещё два года назад соперничество между двумя молодёжными организациями было скорее гипотетическим, чем реальным. Однако в 2018 году «Бойскауты» объявили о смене названия на Scouts BSA. Теперь, как утверждают «Гёрлскауты», стали возникать недоразумения: многие родители, которые хотели бы записать своих дочерей в гёрлскауты, по ошибке выбирают не ту организацию.
«Гёрлскауты» заявляют, что могут доказать «вопиющие случаи» путаницы.
Юристы «Бойскаутов» в прошлом месяце просили суд признать несостоятельными заявления истцов о том, что использование слова «скаут» при наборе девочек является «незаконным использованием чужого товарного знака», пишет The Guardian. Сторона ответчика назвала иск «совершенно необоснованным».
«Бойскауты» заявляют, что расширили свою программу и стали набирать девочек, потому что их много лет просили об этом американские семьи, а «Гёрлскауты» «разозлились, забили тревогу» и решили сорвать планы конкурентов.
Согласно заявлению «Бойскаутов», утверждения о том, что девочек к ним отдают, главным образом, по ошибке, не только бездоказательны, но и «неуважительны по отношению к более чем 120 тысячам девочек и молодых женщин, присоединившихся к CubScoutsили ScoutsBSA, после того как программы стали доступны для них».
«Бойскауты» также предоставили доказательства того, что они возвращали деньги родителям, если оказывалось, что те ошибочно полагали, будто записывают дочерей в гёрлскауты.
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