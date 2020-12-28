Guardian: «Так нечестно!» — гёрлскауты судятся с бойскаутами за девочек-новобранцев

«Гёрлскауты» обвинили «Бойскаутов» в нечестной конкуренции. По их словам, сменив название на Scouts BSA и начав принимать в свои ряды девочек, «Бойскауты» сбили с толку американских родителей и воспользовались путаницей в корыстных целях. Как сообщает The Guardian, юристы ответчика назвали иск необоснованным.

Американская организация гёрлскаутов подала иск против бойскаутов, обвинив их в «нечестной» конкуренции за новобранцев, пишет The Guardian.



После того как «Бойскауты» стали принимать девочек в свои ряды, началась «кадровая война», от которой «Гёрлскауты» несут «огромный ущерб», заявляют юристы «Гёрлскаутов».



Как отмечается в статье, ещё два года назад соперничество между двумя молодёжными организациями было скорее гипотетическим, чем реальным. Однако в 2018 году «Бойскауты» объявили о смене названия на Scouts BSA. Теперь, как утверждают «Гёрлскауты», стали возникать недоразумения: многие родители, которые хотели бы записать своих дочерей в гёрлскауты, по ошибке выбирают не ту организацию.



«Гёрлскауты» заявляют, что могут доказать «вопиющие случаи» путаницы.



Юристы «Бойскаутов» в прошлом месяце просили суд признать несостоятельными заявления истцов о том, что использование слова «скаут» при наборе девочек является «незаконным использованием чужого товарного знака», пишет The Guardian. Сторона ответчика назвала иск «совершенно необоснованным».



«Бойскауты» заявляют, что расширили свою программу и стали набирать девочек, потому что их много лет просили об этом американские семьи, а «Гёрлскауты» «разозлились, забили тревогу» и решили сорвать планы конкурентов.



Согласно заявлению «Бойскаутов», утверждения о том, что девочек к ним отдают, главным образом, по ошибке, не только бездоказательны, но и «неуважительны по отношению к более чем 120 тысячам девочек и молодых женщин, присоединившихся к Cub Scouts или Scouts BSA, после того как программы стали доступны для них».



«Бойскауты» также предоставили доказательства того, что они возвращали деньги родителям, если оказывалось, что те ошибочно полагали, будто записывают дочерей в гёрлскауты.