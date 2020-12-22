DWN: объединённая армия Европы позволит сделать то, что не под силу американцам

США постоянно требуют от Германии повысить расходы на оборону, но в результате в Европе не становится безопасней, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Общеевропейские вооружённые силы, созданные с учётом продуманных концепций, могли бы значительно улучшить ситуацию, убеждён автор статьи.

США критикуют Германию за то, что она вносит недостаточно большой вклад в оборонный бюджет НАТО, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом в действительности расходы немцев на вооружение постоянно растут. Но деньги тратятся не на продуманные концепции по обеспечению безопасности, а на разработку дорогих боевых систем, от чего выигрывают только военно-промышленные предприятия.

При этом сами американцы тратят на свою армию в год $750 млрд. Эта сумма больше, чем совокупный бюджет 12 стран, следующих за США в списке государств по военным расходам. При этом 10 из них — союзники Белого дома. Эти средства соответствуют 3,4% американского ВВП. И расходуются они в первую очередь на поддержание обширной сети военных баз по всему миру. Всего их 800 в более чем 70 странах. У Великобритании, Франции и России, вместе взятых, — всего 30.

Эта инфраструктура необходима США для сохранения своей гегемонии в мире, особенно с оглядкой на растущее влияние Китая, объясняет издание. Но так дальше продолжаться не может. Американцы хотят уменьшить свой вклад в НАТО, но без утраты влияния на европейскую политику в сфере обороны и контроля за военными объектами. К примеру, очень важной базой Рамштайн в Германии, откуда координируются все американские операции с использованием боевых дронов. Но служит она в первую очередь не для обеспечения безопасности Германии, а для продвижения интересов США во всём мире, подчёркивает автор.

При этом несмотря на критику США в адрес Германии доля немецкого вклада в НАТО продолжает расти. Особенно если учесть скрытые затраты по определённым бюджетным позициям. Речь идёт о финансовом участии Берлина в строительстве штаб-квартиры НАТО, предварительном финансировании оружейных разработок, а также затратах на размещение на территории Германии американского контингента. С 2014 года расходы ФРГ на оборону выросли на 50%. По этому показателю она превзошла все остальные страны мира. По вкладу в Североатлантический альянс Германия со своими $50 млрд занимает третье место после США и Великобритании.

Однако, возникает вопрос: «На что именно тратятся эти деньги», если бундесвер попадает из «одного конфуза в другой». Дефектная винтовка G36, отсутствие боеспособных танков и вертолётов, фиаско с многоцелевым истребителем Eurofighter Typhoon, а также военно-транспортным самолётом A400M. По имеющейся информации, от 30% до 70% боевых систем, состоящих на вооружении у бундесвера, неисправны. Среди главных причин сложившейся ситуации называют нехватку персонала, дефицит комплектующих и ошибки в управлении.

К тому же гигантские суммы денег идут на разработку новых боевых систем, к примеру, на совместную с Францией разработку Систем боевой авиации будущего (FCAS). По имеющимся подсчётам, создание первого истребителя может потребовать €80 млрд. А стоимость всего оборонного проекта превысить €100 млрд, что сделает его самым дорогим в истории человечества. Также Берлин вместе с Парижем строят новый танк Leopard 3. Обойдётся он также приблизительно в сумму €100 млрд. Военно-промышленные предприятия, конечно же, всему этому рады, но для немецких налогоплательщиков это плохая новость. Уже сейчас каждый гражданин Германии в среднем в год отдаёт на армию и вооружение €500. То есть семья из четырёх человек — €2 тыс., и эти расходы только растут.

А сейчас на фоне пандемии коронавируса эти деньги могли пригодиться в других областях. К примеру, их можно было бы потратить на развитие цифровых технологий в школах, а также обеспечение достойной оплаты труда медработников. Рост оборонных бюджетов в первую очередь выгоден производителям оружия. Но от увеличения его количества безопаснее ситуация в Европе не становится, особенно во времена, когда традиционная война отходит на второй план, а многие государства делают ставку на гибридное противостояние. Недавние операции НАТО в Афганистане, Ираке и Ливии не обеспечили Европе большую безопасность, а наоборот. В Ираке они привели к возникновению «Исламского государства»*, в Афганистане и Ливии — к ухудшению европейского миграционного кризиса. В решении этих проблем могли бы помочь объединённая армия Европы и европейские концепции обеспечения безопасности. Это позволит снизить зависимость от США и в то же время — напряжённость в отношениях с Россией, заключает автор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.