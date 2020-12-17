Hill: в США заявили, что Москва вопреки собственной риторике испытала противоспутниковое оружие
Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, сообщает The Hill со ссылкой на Космическое командование США.
Как пишет издание, согласно опубликованному в среду заявлению командования, российская сторона испытывала противоспутниковую ракету прямого запуска, способную уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. В заявлении указывается, что оружие испытывалось уже несколько раз.
Как подчёркивается в документе, если бы российская ракета нанесла удар по настоящему спутнику в рамках испытаний или боевого применения, это могло бы вызвать появление на орбите большого поля космического мусора, создав угрозу для коммерческих спутников и «неотвратимо загрязнив космическое пространство».
«Россия публично заявляет, что предпринимает усилия с целью предотвратить превращение космического пространства в поле брани, однако в то же время Москва продолжает военизировать космос, разрабатывая и развёртывая орбитальные и наземные боевые средства в попытке воспользоваться зависимостью США от систем космического базирования», — отметил в заявлении глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон.
По данным командования, Россия успела испытать два разных типа космического оружия, включая упомянутую ракету, а также противоспутниковую систему «коорбитального» типа, которая, как утверждают американские специалисты, была впервые проверена в 2017 году, а затем ещё раз в 2020-м. Кроме того, Москва продолжает работу над противоспутниковыми средствами наземного и космического базирования, в числе которых — предназначенный для военно-космических сил страны наземный лазерный комплекс, о создании которого впервые заявил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.
«Проведя испытания космических и наземных видов вооружений, предназначенных для уничтожения спутников, Россия превратила космос в театр военных действий, — прокомментировал ситуацию Джеймс Дикинсон. — Это обстоятельство противоречит публичным заявлениям Москвы о том, что она пытается предотвратить конфликт в космосе».
Как напоминает обозреватель The Hill, за последние несколько лет в мире часто проводились показательные испытания противоспутникового оружия; в частности, Индия организовала их в апреле 2019-го, а Россия — в апреле и июле того же года. В ходе своих испытаний Индия уничтожила собственный спутник, образовав тысячи фрагментов космического мусора, которые теперь вращаются вокруг планеты на огромной скорости, создавая угрозу для космических аппаратов, подчёркивает журналист.
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