Hill: в США заявили, что Москва вопреки собственной риторике испытала противоспутниковое оружие

Космическое командование США заявило, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, пишет The Hill. По данным газеты, глава командования генерал Джеймс Дикинсон подчеркнул, что подобные испытания противоречат официальным заявлениям Москвы, ранее обещавшей не допустить превращения космоса в поле брани.

Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, сообщает The Hill со ссылкой на Космическое командование США.

Как пишет издание, согласно опубликованному в среду заявлению командования, российская сторона испытывала противоспутниковую ракету прямого запуска, способную уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. В заявлении указывается, что оружие испытывалось уже несколько раз.

Как подчёркивается в документе, если бы российская ракета нанесла удар по настоящему спутнику в рамках испытаний или боевого применения, это могло бы вызвать появление на орбите большого поля космического мусора, создав угрозу для коммерческих спутников и «неотвратимо загрязнив космическое пространство».

«Россия публично заявляет, что предпринимает усилия с целью предотвратить превращение космического пространства в поле брани, однако в то же время Москва продолжает военизировать космос, разрабатывая и развёртывая орбитальные и наземные боевые средства в попытке воспользоваться зависимостью США от систем космического базирования», — отметил в заявлении глава Космического командования США генерал Джеймс Дикинсон.

По данным командования, Россия успела испытать два разных типа космического оружия, включая упомянутую ракету, а также противоспутниковую систему «коорбитального» типа, которая, как утверждают американские специалисты, была впервые проверена в 2017 году, а затем ещё раз в 2020-м. Кроме того, Москва продолжает работу над противоспутниковыми средствами наземного и космического базирования, в числе которых — предназначенный для военно-космических сил страны наземный лазерный комплекс, о создании которого впервые заявил президент России Владимир Путин в марте 2018 года.

«Проведя испытания космических и наземных видов вооружений, предназначенных для уничтожения спутников, Россия превратила космос в театр военных действий, — прокомментировал ситуацию Джеймс Дикинсон. — Это обстоятельство противоречит публичным заявлениям Москвы о том, что она пытается предотвратить конфликт в космосе».

Как напоминает обозреватель The Hill, за последние несколько лет в мире часто проводились показательные испытания противоспутникового оружия; в частности, Индия организовала их в апреле 2019-го, а Россия — в апреле и июле того же года. В ходе своих испытаний Индия уничтожила собственный спутник, образовав тысячи фрагментов космического мусора, которые теперь вращаются вокруг планеты на огромной скорости, создавая угрозу для космических аппаратов, подчёркивает журналист.