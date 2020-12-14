Times: американский экономист призвал судить главу ВОЗ за геноцид

Экономист из США Дэвид Штейнман призвал судить главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса за геноцид в Эфиопии, пишет The Times. По словам Штейнмана, в бытность членом эфиопского правительства Гебрейесус был одной из ключевых фигур в рамках принятия решений по действиям сил безопасности, включавшим в себя убийства, пытки и безосновательные аресты. Сам глава ВОЗ отрицает все обвинения.
Номинированный на Нобелевскую премию мира экономист из США Дэвид Штейнман призвал судить главу ВОЗ за геноцид в Эфиопии, пишет The Times: по словам Штейнмана, Тедрос Гебрейесус был вовлечён в управление эфиопскими силами безопасности.
Экономист заявил о том, что в период с 2013-го по 2015 год Гебрейесус был одним из трёх высокопоставленных лиц, отвечавших за управление силами безопасности Эфиопии. Издание сообщает, что с 2005-го по 2012 год Гебрейесус занимал пост главы Минздрава Эфиопии, а до 2016-го был министром иностранных дел.
По словам Штейнмана, Гебрейесус был «ключевой фигурой в принятии решений касательно действий служб безопасности, включавших в себя убийства, безосновательные задержания и пытки эфиопских граждан».
Как отмечает The Times, Гебрейесус обрёл мировую популярность, будучи главой ВОЗ в период пандемии коронавируса. Он также стал первым в истории главой ВОЗ без медицинского образования. Издание пишет, что месяц назад глава штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула призвал Гебрейесуса уйти в отставку и обвинил его в попытках доставить оружие в эфиопскую провинцию Тыграй.
Штейнман также обвинил Гебрейесуса в «запугивании оппозиционных кандидатов и их сторонников», что выливалось в беспричинные аресты и задержания. По словам экономиста, за те четыре года, что Гебрейесус возглавлял МИД Эфиопии и был частью коалиционного правительства, в стране правящими кругами систематически совершались преступления.
Как пишет The Times, Штейнман передал свою жалобу в Международный уголовный суд в Гааге. Сам Гебрейесус отверг все обвинения в свой адрес.
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