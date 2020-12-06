«Главред» выяснил, почему украинцы предпочитают российскую музыку вместо «шароварщины»

Согласно данным YouTube и Spotify, в 2020 году украинцы отдавали предпочтение российским поп-исполнителям вместо украинских. В комментарии изданию «Главред» продюсер и специалист по архитектуре и созданию личного бренда Денис Путинцев рассказал, что в этом виновато «тяжёлое наследие» в виде десятилетий доминирования русскоязычной культуры. Кроме того, эксперт уверен, что и у молодёжи, и у более старшего поколения Украины до сих пор работает ассоциативный ряд: слыша украинскую речь, они воспринимают её как «шароварщину».

Видеохостинг YouTube и интернет-сервис потокового аудио Spotify опубликовали свои списки самых популярных на Украине клипов и песен 2020 года, согласно которым украинцы в этом году отдавали предпочтение российским поп-исполнителям вместо украинских. «Главред» решил выяснить, откуда идут корни у этой тенденции.

Как рассказал изданию продюсер, специалист по архитектуре и созданию личного бренда Денис Путинцев, не стоит забывать о «тяжёлом наследии» в виде десятилетий доминирования русскоязычной культуры. Кроме того, российский рынок очень чутко чувствует конъюнктуру, в отличие от украинского.

«Они поют о «пацанчиках на районе», о «бабле» и «тёлочках», что мы видим и у себя в каждом районе и дворе, причём не только в мегаполисах, но и в регионах. Эти дворы одинаковы, что на Украине, что в России, что в Белоруссии, что в любом другом постсоветском государстве», — считает эксперт.

Он уверен, что украинские артисты проигрывают, потому что пытаются заниматься творчеством, их тянет в альтернативу, а в России — это чистый маркетинг и бизнес. Российские производители музыкального контента чётко понимают, для кого они это делают — они никого не учат, а просто зарабатывают на этом деньги, в отличие от Украины, где у местных исполнителей «в голове просветительство».

Путинцев также отметил ещё один важный момент: на Украине все пытаются повторять то, что хорошо «заходит» в России. Однако это неправильно, поскольку, уверен эксперт, украинским артистам нужно смотреть не на то, что хорошо работает и продаётся на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды.

«К примеру, та же российская певица Zivert, взяв за основу музыку из восьмидесятых-девяностых, добавила к ней англоязычные припевы с российскими текстами. То же самое я слышу сейчас и у нас у двух-трёх украинских исполнителей, причём не топовых. Безусловно, и российский рынок копирует европейский, но он правильно это делает с учётом своих реалий. А мы в это время пытаемся угодить всем и в итоге не угождаем никому», — приводит пример продюсер.

Также не стоит сбрасывать со счетов и то, что и у молодого, и у более старшего поколения Украины до сих пор на подкорке работает принцип: «Если продукт на украинском языке, то он некачественный». В итоге у большинства людей ассоциативный ряд работает так: слыша украинскую речь, они воспринимают её как «шароварщину».

«Нас к этому долго приучали, так как ранее всё то, что было на украинском языке, таковым и считалось, поскольку позиционировалось всё так, что украинская музыка пригодна только к тому, чтобы пуститься под неё в пляс, только изрядно выпив», — резюмирует эксперт.