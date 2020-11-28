Guardian: не умирает любовь — 81-летний итальянец серенадами поддерживал свою жену в больнице

Когда из-за коронавирусных ограничений 81-летний итальянец Стефано Боццини не смог навестить жену Карлу в больнице, он пришёл под её окна с аккордеоном и спел песни, связанные с историей их любви, пишет The Guardian. Видеозапись его выступления растрогала интернет-пользователей, однако конец у этой истории печальный: через некоторое время после выписки Карла умерла.
The Guardian сообщает о печальном финале романтической истории, которая развернулась в итальянском городке Кастель-Сан-Джованни: жена 81-летнего Стефано Боццини, который играл ей серенады под окнами больницы, умерла через день после выписки.
Как рассказывает издание, в начале ноября Боццини не смог навестить свою 74-летнюю жену Карлу в больнице, где она проходила обследования с подозрением на рак. Хотя в медицинском учреждении не лечили пациентов с коронавирусом, туда не допускали родственников, которые могли принести вирус. Тогда находчивый итальянец, который раньше служил в альпийской горнострелковой пехоте, пришёл с аккордеоном во двор больницы и сыграл своей жене песни, связанные с историей их любви. Его сын Маурицио выложил запись в интернет, где она быстро стала популярной и тронула сердца многих пользователей.
В интервью The Guardian 10 ноября Боццини объяснил, что просто следовал зову сердца в день, когда играл на аккордеоне. «Я сделал это для Карлы — показать ей, как сильно я люблю её, и поблагодарить за всё, что она мне подарила, — рассказал бывший пехотинец британской газете. — Я не смог увидеться с ней в больнице, поэтому пришёл во двор с аккордеоном — моё сердце подсказало мне так сделать. Услышав музыку, она выглянула в окно, так что по крайней мере я смог её увидеть».
Итальянец поделился с изданием своим репертуаром: первой он сыграл «Spanish Eyes», которую исполняет Энгельберт Хампердинк. «Ей так полюбилась эта песня, я всё время играю её дома, — сказал Стефано Боццини в интервью. — Я сыграл другие, которые всем знакомы, одну за другой, не останавливаясь. Множество больных людей выглядывало из окон больницы».
На следующий день после выступления супруга Карла вернулась домой, однако вскоре умерла. Боццини рассказал местной прессе, что потерял свою «альпийскую звезду». Пара прожила вместе 47 лет и воспитала трёх сыновей, отмечает The Guardian.
Иран предостерегает США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства руководителя организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил постпред республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи.
В ООН призвали к сдержанности после сообщения об убийстве руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция COVID-19 не приобретёт сезонный характер. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
Правительство Бельгии разрешило возобновить работу всех магазинов с 1 декабря с соблюдением жёстких ограничений. Жёсткий карантин, включая запрет собирать гостей, а также комендантский час продлены до 15 января.
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, что Союз биатлонистов России предпринимает попытки перенести повторное тестирование Антона Бабикова на коронавирусную инфекцию на более ранний срок.
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джованни Сартори рассказал о состоянии здоровья российского полузащитника Алексея Миранчука, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что клинические испытания российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции в Белоруссии показали её эффективность в районе 95%.
Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, у которого была выявлена коронавирусная инфекция.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохраняет заинтересованность в том, чтобы включить вакцину от коронавируса «Спутник V» в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.