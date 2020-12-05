Spiegel: евреи Германии предостерегают ХДС от сотрудничества с АдГ

Спор вокруг повышения взносов на радиовещание в немецкой земле Саксония-Анхальт грозит вылиться в правительственный кризис, пишет журнал Der Spiegel. На этом фоне Центральный совет евреев в Германии предостерегает ХДС как ведущую партию в парламентской коалиции от сотрудничества с АдГ. Намечающийся консенсус между двумя партиями — это тревожный сигнал, способный подорвать веру в благонадёжность христианских демократов по всей Германии.

Центральный совет евреев в Германии предостерегает ХДС от сотрудничества с АдГ, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С отставкой министра внутренних дел Шталькнехта правительственный кризис в Саксонии-Анхальт набирает обороты. Центральный совет евреев опасается, что ситуация может стать ещё хуже.

В споре о повышении взносов на радиовещание в земельном парламенте в Магдебурге Центральный совет евреев настоятельно призывает ХДС воздержаться от сотрудничества с АдГ. Намечающийся сейчас консенсус между ХДС и АдГ был бы «тревожным сигналом», отметил президент Центрального совета евреев Йозеф Шустер. По его словам, действия подобного рода способны значительно подорвать веру в благонадёжность ХДС по всей Германии.

Как напоминает издание, в ходе спора о взносах на радиовещание премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф отправил в отставку министра внутренних дел Хольгера Шталькнехта. Это было следствием не согласованного интервью по поводу ссоры в правящей коалиции по поводу взносов на радиовещание.

Как отмечается в статье, оба названных политика состоят в ХДС. Шталькнехт дал интервью, в котором заявил, что дело может дойти до правительства меньшинства под эгидой ХДС, если нынешняя коалиция, состоящая из ХДС, СДПГ и зелёных развалится на фоне споров о взносах на радиовещание. СДПГ и зелёные уже грозились распадом коалиции, если ХДС вместе с АдГ выступит против запланированного повышения взносов.

Левые и свободные демократы Саксонии-Анхальт призвали Хазелоффа поставить вопрос о доверии правительству. По словам главы фракции левых Эвы фон Ангерн, внутри ХДС в Саксонии-Анхальт началась открытая борьба за выбор общего курса. Партия переживает глубокий раскол, и стороны непримиримы.

В Свободной демократической партии Германии считают, что премьер-министр лишился поддержки своей фракции в земельном парламенте, а также поддержки федерального отделения ХДС, возглавляемого уволенным министром внутренних дел Шталькнехтом.

Глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на напряжённую ситуацию в Саксонии-Анхальт, призвав местную коалицию восстановить стабильность. «Я надеюсь, что все ответственные силы в Саксонии-Анхальт вместе с премьер-министром позаботятся о политической стабильности», — сказала она. Для этого премьер-министр земли уже сделал соответствующие предложения. Теперь решение, во многом, за СДПГ и зелёными, которые, по словам Крамп-Карренбауэр, «должны осознать свою ответственность в государственной политике».

Премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет тоже высказался по этому вопросу. «Я приветствую последовательный шаг премьер-министра Райнера Хазелоффа, — сказал он. — С радикальной правой партией ни в коем случае не должно быть сотрудничества». ХДС, по его словам, твёрдо укоренилась в центре политического ландшафта, и решение Хазелоффа поддерживают сторонники ХДС по всей Германии, уверен Лашет.

Лидер зелёных в Саксонии-Анхальт Себастьян Штрикель придерживается иного мнения по поводу отставки Шталькнехта. Он считает это не более чем «очередным раундом властной борьбы в ХДС». По его мнению, посреди пандемии ХДС в Саксонии-Анхальт не занимается ответственной государственной политикой, а лишь занимается внутренними проблемами и борьбой за власть, пишет немецкий журнал Der Spiegel.