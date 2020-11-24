Independent: первым делом Байдену следует наладить отношения с Россией и Ираном

Перед Джо Байденом, когда он придёт на пост президента США, встанет сразу несколько проблем. Первым делом автор статьи в The Independent советует ему взяться за отношения с Россией и Ираном. Оба направления пострадали за период правления Трампа, но в обоих случаях ситуацию можно исправить.

Когда Джо Байден вступит на пост президента, перед ним встанет множество внешнеполитических задач, многие из которых останутся от прошлой администрации. И хотя ему наверняка сразу захочется перейти к ярким действиям, колумнист The Independent Дэниэл ДеПетрис настаивает, что лучше бы ему сконцентрировать свои ресурсы на двух проблемах: снижении напряжённости в отношениях с Ираном и достижении стратегической стабильности с Россией.



В отношении Ирана администрация Трампа последние три года проводила стратегию максимального давления. Однако, как пишет автор статьи, единственное, чего США добились этим, — это запустили саморазрушительный цикл взаимных ударов, который чуть не вылился в настоящий конфликт.



Так что первым делом Байдену нужно будет вернуть Штаты в сделку по иранскому атому, считает автор статьи. Это может быть непросто, потому что Иран, например, требует компенсаций за нанесённый ему ущерб. Там в июне 2021 года выборы, так что нынешняя власть вряд ли будет готова идти на уступки.



Кроме того, в целом, Байдену нужно будет подать Ирану чёткий и ясный сигнал о том, что Штаты не только хотят вернуться в соглашение, но и готовы занять по отношению к Ирану более мягкую позицию. Ни у одной из сторон нет заинтересованности в конфликте: Иран слабее Штатов, а США не хотят, чтобы их армия застряла в этом регионе, стратегическая важность которого для них минимальна.



В отношениях с Россией Штаты поступили не лучше. Несмотря на слова Трампа о том, что он хочет с Россией большего конструктива, сегодня их двусторонние отношения хуже, чем четыре года назад. Трудно представить, пишет автор статьи, что отношения Штатов и России при Байдене будут улучшаться, ведь во время кампании он называл Россию оппонентом. Слишком много вопросов, в которых их интересы противоположны: права человека, Белоруссия, Сирия, Венесуэла, Украина. Но пусть даже столь мощных разногласий не избежать, они не обязательно должны приводить к конфронтации.



Однако наладить отношения с Россией весьма несложно, убеждён автор статьи. У Вашингтона и Москвы уже есть договор СНВ-III, и продлить его хотели бы и Байден, и Путин, как бы они не спорили по другим вопросам. Обе стороны считают, что это соглашение не только сохраняет стратегическую стабильность, но и вводит в отношения компонент прагматичной дипломатии.



Управление государством — это поиск возможностей, когда они приходят, и исправление неудачных решений, напоминает автор статьи. И возвращение на правильные рельсы отношений с Россией и Ираном станет небольшим, но важным шагом на пути к более взвешенной политике Байдена, пишет The Independent.



