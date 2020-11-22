Sun: эксперты заподозрили российский или китайский след в кибератаке на «Манчестер Юнайтед»
Системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке, которая напоминает атаки хакеров, пользующихся поддержкой Китая или России, сообщает The Sun со ссылкой на экспертов.
Эксперт считает, что злоумышленники пытались посеять хаос в клубе накануне матча в Премьер-лиге.
По мнению Дойла, мишенью «Манчестер Юнайтед» сделали его популярность и прибыльность. Стоимость клуба оценивают в более чем £3 млрд, что делает его самым дорогим в мире, после испанских «Реала» и «Барселоны», пишет The Sun.
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