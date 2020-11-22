Sun: эксперты заподозрили российский или китайский след в кибератаке на «Манчестер Юнайтед»

Эксперт в области кибербезопасности Нил Дойл заявил, что сложность кибератаки на системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» свидетельствуют о причастности России или Китая, пишет The Sun. По словам эксперта, основной целью злоумышленников была попытка посеять хаос в клубе накануне матча в Премьер-лиге.

Системы английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подверглись кибератаке, которая напоминает атаки хакеров, пользующихся поддержкой Китая или России, сообщает The Sun со ссылкой на экспертов.

Как отмечает издание, атака на системы клуба произошла в преддверии домашней встречи с командой «Вест Бромвич Альбион» в рамках английской Премьер-лиги. Однако специалисты вовремя среагировали и отключили затронутые системы, в связи с чем кражи личных данных пользователей фанатов или клиентов удалось избежать.

«Были приняты оперативные меры, для того чтобы сдержать атаку, и в настоящее время мы работаем с экспертами-консультантами для расследования инцидента и сведения к минимуму продолжающихся сбоев в работе информационной системы», — гласит заявление руководства клуба.

По мнению эксперт в области кибербезопасности Нила Дойла, сложность кибератаки указывает на то, что за ней могли стоять хакеры, пользующиеся поддержкой со стороны Китая или России.

«Россия обладает огромными возможностями по осуществлению хакерских атак, которые часто осуществляются через посредников, чтобы правительство могло всё правдоподобно отрицать, — приводит The Sun слова Дойла. — Цель России — вызвать хаос и раскол в странах, которые она считает враждебными».



Эксперт считает, что злоумышленники пытались посеять хаос в клубе накануне матча в Премьер-лиге.





По мнению Дойла, мишенью «Манчестер Юнайтед» сделали его популярность и прибыльность. Стоимость клуба оценивают в более чем £3 млрд, что делает его самым дорогим в мире, после испанских «Реала» и «Барселоны», пишет The Sun.