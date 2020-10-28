NYT: наживы ради — хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Неизвестные хакеры взломали сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, оставив на нём сообщение, гласящее, что они получили доступ к некой секретной информации — которую они могут опубликовать, если им направят платежи в криптовалюте, пишет The New York Times. Между тем, по словам представителя аппарата Трампа, никакой конфиденциальной информации на сайте не было, в то время как правоохранительные органы уже начали расследовать это дело.

Неизвестные хакеры взломали и испещрили надписями сайт предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. В таком состоянии интернет-ресурс оставался на протяжении около получаса, пишет The New York Times.

Данный инцидент произошёл в то время, как штабы Трампа и его главного конкурента Джо Байдена, а также правоохранительные органы и спецслужбы США находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая кибератаки в преддверии выборов, которые должны состояться уже на следующей неделе.

По словам официального представителя штаба Трампа Тима Мёртау, предвыборный аппарат американского лидера «работает с правоохранительными органами над расследованием источника атаки». «Доступ к конфиденциальным данным хакерам получить не удалось в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен», — добавил он.

На данный момент неясно, был ли взлом делом рук иностранных хакеров или же киберпреступников. Однако в надписи на ломаном английском, которую на сайте Трампа разместили злоумышленники, утверждалось, что хакеры взломали «несколько устройств» и что благодаря им они получили доступ к «внутренним и секретным беседам» президента и его родственников. Хакеры также обвинили администрацию Трампа — не приведя, однако, никаких доказательств своих слов, — в том, что она приложила руку к появлению коронавируса и сотрудничает с «иностранными лицами ради манипуляции выборами 2020 года».

Истинной целью хакеров, судя по всему, было приобретение криптовалюты. Подобный вывод можно сделать по той причине, что взломщики предложили посетителям отправить криптовалюту в один из двух фондов в ходе своеобразного голосования. Один из фондов носил название «Да, опубликуйте данные», другой же — «Нет, не публикуйте данные».

«По истечению крайнего срока мы сравним объём средств и выполним волю мира», — написали злоумышленники, не уточнив, правда, о каком крайнем сроке идёт речь.

Хотя этот инцидент, судя по всему, представляет собой обычную криптовалютную аферу, он привлёк всеобщее внимание, так как до выборов осталось совсем немного времени. При этом эксперты по кибербезопасности считают, что взломать сайт хакеры смогли, обманным путём заставив администратора передать свои личные данные с помощью фишинга.