Le Figaro: США обвинили Россию и Иран во взломе данных избирателей

Глава Нацразведки США заявил, что Россия и Иран якобы попытались вмешаться в ход грядущих американских выборов и взломали данные американских избирателей, пишет Le Figaro. При этом они по-прежнему считают американскую избирательную систему устойчивой и надёжной.
Глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран в попытке вмешаться в американские выборы, пишет Le Figaro. По его словам, они получили доступ к данным американских избирателей и попытались оказать на них давление.
Так, Иран якобы стал рассылать электронные письма, чтобы запугать избирателей, спровоцировать общественный конфликт и навредить президенту Трампу. И все эти действия связаны, по словам американской разведки, с грядущими выборами 3 ноября. При этом власти не уточнили, как именно Россия и Иран получили эту информацию и как Москва могла бы ею воспользоваться.
Как считают в американской разведке, Россия и Иран действовали по отдельности. И теперь они на основании этих данных могут попытаться передать избирателям неверную информацию, которая может посеять раздор и хаос и подорвать доверие людей к американской демократии.
Это заявление прозвучало после того, как избиратели-демократы сообщили, что получили личные письма с угрозами от имени крайне правой группы «Гордые парни». В этих письмах был приказ голосовать за Дональда Трампа.
Тем не менее глава ФБР Кристофер Рэй заверил, что американская избирательная система остаётся устойчивой и безопасной, пишет Le Figaro.
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