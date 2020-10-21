Forbes: Кремль опроверг обвинения Запада в кибератаках — но «война слов» на этом не закончится

Москва отвергла обвинения США и Великобритании в кибератаках на ряд стран, а также в попытке нанести удар по зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане, пишет Forbes. По мнению журнала, хотя отношения между Западом и Москвой войдут в норму после президентских выборов в США и брексита, «война слов» между ними вряд ли на этом закончится.

Кремль ответил на сообщения о российских кибератаках, заявив, что США и Великобритания пытаются обвинить Россию «уже во всём и вся». «Это начало новой битвы в войне слов», — пишет Forbes.

Комментируя обвинительный акт Минюста США, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил следующее: «Это уже напоминает постоянно встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которые, конечно же, не имеют ничего общего с реальностью».

Вместе с тем, как отмечает журнал, обвинения в адрес Москвы оказались весьма подробными. В частности, Минюст указал имена «шести агентов ГРУ». По версии обвинения, они занимались «компьютерными взломами и атаками, призванными поддержать усилия российского правительства по подрыву, дестабилизации и нанесению ответных ударов» по Украине, Грузии и Франции. Кроме того, хакеры якобы боролись против попыток привлечь Россию к ответу за использование яда «Новичок» на иностранной территории, а также проводили атаки на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

Подобная риторика Москвы никакого удивления не вызывает. Комментируя обвинения США и Великобритании касательно планов России осуществить кибератаку на Олимпийские игры в Токио, Песков заверил, что «ни Российская Федерация, ни российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиады».

Тем не менее не до конца ясны те преимущества, которые обе стороны собираются извлечь из этой словесной перепалки. Свои обвинения западные органы правопорядка предают гласности, прекрасно осознавая, что Россия никогда не выдавала своих граждан для суда за рубежом — и начинать этим заниматься с экстрадиции группы разведчиков явно не собирается.

На фоне предвыборной кампании в США и решающих переговоров между Великобританией и ЕС по поводу их будущих взаимоотношений опасения насчёт угроз со стороны России могут привести к росту уровня политической напряжённости — особенно если речь идёт об обвинениях во вмешательстве в западные выборы.

Между тем, в недавнем интервью Financial Times глава Секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер усомнился в реальных результатах подобных усилий Москвы, предупредив Запад, что ему не стоит «делать за Россию её работу, преувеличивая их значимость».

Что же касается России, то обвинения в попытке сорвать Олимпиаду заставляют Москву выглядеть мелочной в глазах международного сообщества. Ведь именно от этих соревнований Россию отстранили из-за допинговых нарушений.

Однако хотя отношения между Россией и Западом войдут в норму после президентских выборов, брексита и пандемии, соперничество между ними, судя по всему, никуда не денется. И победу в войне слов одержать легче от этого не станет.