MSNBC: американские спецслужбы опасаются, что Трамп «разболтает» государственные секреты

Страхи американских спецслужб, опасающихся того, что, покинув Белый дом, Дональд Трамп будет раскрывать государственные секреты, вполне обоснованы, считает бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. В своём интервью MSNBC он отметил, что Трамп не раз демонстрировал неуважение к спецслужбам и пренебрежительное отношение к засекреченной информации.
Дискуссия, немыслимая во времена любого другого транзита власти: как вы отреагировали на потрясающий материал в The Washington Post о том, что спецслужбы США опасаются того, что Дональд Трамп будет скомпрометирован и раскроет государственные тайны после того, как покинет Белый дом?
ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Да, это немыслимо, что мы когда-либо будем вести подобную дискуссию о человеке из Овального кабинета, учитывая, что этот человек является президентом США. К сожалению, страхи, описанные в статье The Washington Post, вполне обоснованы. За последние четыре года Дональд Трамп продемонстрировал не только полное неуважение к спецслужбам, но и небрежное отношение к секретным данным. Он не раз призывал к массовому снятию грифа секретности с государственных тайн ради продвижения собственных политических интересов.
Ему всё равно, какие использовать источники или методы. Следовательно, когда он покинет Белый дом (а это произойдёт), у него будет информация и записи, которые он сможет использовать для продвижения своих личных политических или даже финансовых интересов.
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