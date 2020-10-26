JT: несмотря на своё прошлое, Япония отказалась подписывать Договор ООН о запрещении ядерного оружия
Токио не собирается подписывать соглашение ООН о запрещении ядерного оружия, заявил представитель японского правительства в понедельник 26 октября. Как отмечает The Japan Times, такое решение противоречит официальной антиядерной полиции страны.
«Учитывая всё более сложную ситуацию в сфере безопасности для Японии, мы считаем, что целесообразно добиваться устойчивого и реалистичного прогресса в вопросе ядерного разоружения, в то же время поддерживая и укрепляя наш потенциал сдерживания, который позволит реагировать на угрозы», — прокомментировал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като в ходе пресс-конференции.
Как подчеркнул представитель японского правительства, Токио «разделяет цель» договора ООН, которая заключается в избавлении от ядерного оружия. Тем не менее, по словам Като, Япония и участники соглашения ООН придерживаются разных подходов к проблеме и именно поэтому она не будет подписывать договор, который должен вступить в силу в январе 2021 года.
Издание объясняет: будучи единственной страной в мире, которая пострадала от ядерной атаки, Япония стремится позиционировать себя как «лидера международных усилий по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия». Но в то же время Токио в значительной мере зависит от «ядерного щита» США, который защищает американского союзника от, к примеру, северокорейских ракет. По этой причине Япония не поддерживает полный запрет на ядерное оружие, его использование и накопление.
Как напоминает The Japan Times, в субботу 24 октября Гондурас стал последней, 50-й страной, ратифицировавшей соглашение ООН. Этот шаг запустил механизм вступления в силу договора, которое состоится через 90 дней, 22 января 2021 года. Впрочем, ни одна ядерная держава в соглашении не участвует.
Японцы, пережившие ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки, и другие активисты, выступающие за запрет на ядерное оружие, призвали правительство премьер-министра Ёсихидэ Суги подписать этот «исторический, но по большей части символический» договор.
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