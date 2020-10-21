Yle: в финской Лапландии создадут стратегический запас шишек, чтобы хватило на 10 лет

Из-за того что запасы семян Лесного ведомства Финляндии в некоторых северных регионах страны для посадки леса уже почти опустели, в Лапландии население призвали собирать сосновые шишки и сдавать их государству. Как пишет Yle, за один литр шишек хорошего качества заплатят €1,2. Лесное ведомство планирует насобирать семян на 10 лет, тогда как сейчас их хватает максимум на год.
Лесное ведомство Финляндии объявило в Лапландии о сборе сосновых шишек для наполнения стратегических запасов страны. Как пишет Yle, в некоторых северных регионах запасы семян для посадки леса уже почти опустели, поэтому государство планирует закупить около миллиона литров качественных шишек.
Единственный стратегический склад семян деревьев расположен в лапландской столице Рованиеми. Сейчас в глубокой заморозке хранится около 15 тыс. кг сосновых семян, которыми при необходимости могут воспользоваться владельцы лесных массивов. Лесное ведомство планирует сделать запасы, которых бы хватило на десять лет, тогда как сейчас запасов хватит максимум на год.
В Рованиеми уже заработала точка приёма шишек у населения. За один литр шишек хорошего качества заплатят €1,2. Всего на программу выделено около €3 млн. В Лесном ведомстве надеются, что в сборе примут участие жители Лапландии, которые из-за коронакризиса остались без сезонной работы.
Как отмечает издание, в более южных частях страны стратегических запасов семян не делают, поскольку семена тех пород, которые переносят местный климат, постоянно доступны в свободной продаже.
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