1+1: под строгими ограничениями оказались девять областных центров Украины

В связи с распространением коронавируса на Украине увеличили количество так называемых красных зон, где эпидемиологическая ситуация находится не в лучшем состоянии. Как передаёт «1+1», с понедельника ограничения будут введены в Харьковской области, а также на Западной Украине. Киев пока остаётся в «оранжевой зоне».
«Красных зон» больше. Теперь под самыми строгими ограничениями оказались девять областных центров Украины. О новом зонировании рассказали в кабинете министров. Главы областей наперегонки начали сообщать жителям своих регионов о том, как они будут жить с понедельника.
Глава Полтавской области в Facebook сообщил, что с понедельника в областном центре закроются школы, кинотеатры и организации соцобеспечения, однако в городе продолжат работу кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры. Также продолжит ездить общественный транспорт.
В «красную зону» попал и Харьков. Глава области сообщил, что карантин усилят еще в трёх районах и городе Люботин. В «красной зоне» остаются Сумы. В неё с понедельника входят ещё и Северодонецк и Чернигов.
Жёсткий карантин возвращается и на Западную Украину. В «красную зону» там попадают Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Хмельницкий.
США обвинили Россию в том, что она отступила от достигнутого соглашения по продлению договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Выборы президента США 2020 года оказались специфическими, поскольку сторонники демократов голосуют не столько за Джо Байдена, сколько против действующего лидера Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В Москве за сутки скончались ещё 56 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5906. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Неизвестный обезглавил учителя под Парижем, пишет AFP со ссылкой на данные правоохранительных органов. Подозреваемый был застрелен сотрудниками полиции. К месту инцидента прибыл французский лидер Эммануэль Макрон.
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который назвал обречённой на провал инициативу президента России Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год без всяких условий.
Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну, в связи с его визитом в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду ответил на вопрос о бое между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.
В США назвали обречённым на провал предложение российского лидера Владимира Путина продлить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) хотя бы на год без всяких условий. Соответствующее заявление опубликовал Совет национальной безопасности США.