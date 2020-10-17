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1+1: под строгими ограничениями оказались девять областных центров Украины

Материал представлен в переводе ИноТВ
В связи с распространением коронавируса на Украине увеличили количество так называемых красных зон, где эпидемиологическая ситуация находится не в лучшем состоянии. Как передаёт «1+1», с понедельника ограничения будут введены в Харьковской области, а также на Западной Украине. Киев пока остаётся в «оранжевой зоне».

«Красных зон» больше. Теперь под самыми строгими ограничениями оказались девять областных центров Украины. О новом зонировании рассказали в кабинете министров. Главы областей наперегонки начали сообщать жителям своих регионов о том, как они будут жить с понедельника.

Глава Полтавской области в Facebook сообщил, что с понедельника в областном центре закроются школы, кинотеатры и организации соцобеспечения, однако в городе продолжат работу кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры. Также продолжит ездить общественный транспорт. 

В «красную зону» попал и Харьков. Глава области сообщил, что карантин усилят еще в трёх районах и городе Люботин. В «красной зоне» остаются Сумы. В неё с понедельника входят ещё и Северодонецк и Чернигов. 
 
Жёсткий карантин возвращается и на Западную Украину. В «красную зону» там попадают Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск, а также Хмельницкий.
 
Киев остаётся в «оранжевой зоне».
 
Дата выхода в эфир 16 октября 2020 года.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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