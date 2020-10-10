Times: долой карантин — человечеству пора обзавестись иммунитетом, считает группа учёных

Группа учёных из нескольких стран мира опубликовала открытое обращение, призвав правительства отказаться от всеобщих карантинных мер и позволить гражданам естественным путём выработать коллективный иммунитет к коронавирусу, пишет The Times. Между тем, как подчёркивается в материале газеты, британские эксперты относятся к подобным призывам скептически, а правительство страны карантинные ограничения лишь ужесточает.

Международная группа учёных в открытом письме, которое уже «поддержали 44 тысячи представителей широкой публики», призвала страны мира свернуть карантинные ограничения и бороться против коронавируса при помощи другой стратегии, направленной на выработку популяционного иммунитета, сообщает британская The Times.

По данным газеты, в обращении учёных, которое авторы окрестили «Великой баррингтонской декларацией» в честь американского города Баррингтон, где оно было написано, утверждается, что людям, не входящим в группы риска, «следует немедленно позволить вернуться к нормальной жизни» и что поддержание карантинных мер может нанести непоправимый вред.

«Наиболее гуманным подходом, в котором будут сбалансированы риск и польза стратегии достижения популяционного иммунитета, будет позволить тем людям, для которых вероятность смертельного исхода минимальна, жить нормальной жизнью, формируя иммунитет к вирусу посредством естественного заражения — и одновременно лучше защищать тех, кто рискует больше», — пишут авторы, одним из которых стала эпидемиолог из Оксфордского университета Сунетра Гупта.

Между тем, эксперт по инфекционным заболеваниям британского Института имени Фрэнсиса Крика Руперт Бил, комментируя открытое письмо, заявил: «Данная декларация выводит на передний план лишь один из аспектов действительно разумной стратегии — защиту наиболее уязвимых групп, — и при этом предполагает, что мы сможем, ни о чём не беспокоясь, наработать «популяционный иммунитет» у остального населения. Но здесь авторы просто выдают желаемое за действительное. С точностью установить, кто относится к уязвимым группам, невозможно, как невозможно и полностью их изолировать».

Как напоминает обозреватель The Times, письмо учёных было обнародовано вскоре после голосования в британском парламенте по вопросу «правила шести» — новой ограничительной меры, запрещающей любые собрания с количеством участников более шести человек. На голосовании против введения правила выступили 14 членов парламента от Консервативной партии, а воздержались ещё как минимум десять: консерваторы сочли, что такая серьёзная мера станет «жесточайшим посягательством на свободу и личную жизнь» британцев. В ходе обсуждения правила, которое велось «на повышенных тонах», консерваторы также потребовали у своих оппонентов разъяснить, по какой причине правило не предусматривает исключений даже для детей.

В итоге инициатива о введении новых ограничений была одобрена; за проголосовали 287 членов парламента, а против — лишь 17, причём фракция лейбористов в полном составе воздержалась. «Бунтари» от консерваторов, выступившие против «правила шести», по существу дали понять соратникам, что на следующей неделе, когда в парламенте будет обсуждаться введение в Великобритании комендантского часа, их ждёт ещё более серьёзный бунт, подчёркивает обозреватель The Times.

Проголосовавший против «правила шести» член Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что такое ограничение не только будет вмешательством в частную жизнь британцев, но и обернётся «разрушительными» последствиями для экономики. По мнению соратника Брейди по партии Кристофера Чоупа, вопрос о новых ограничениях «подняли ни с того ни с сего», а они между тем «являются драконовскими мерами, ограничивающими свободу британского гражданина, и прибегать к таким драконовским мерам без самых серьёзных оснований нам нельзя», говорится в материале The Times.

Ранее от введения дополнительных ограничений правительство предостерёг канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, который заявил в интервью BBC, что наиболее «правильным подходом» к борьбе с пандемией являются локальные меры. «Единственная альтернатива — это всеобщие национальные ограничения, а они явно будут неуместными, и нам нужно стараться к ним по возможности не прибегать, ведь в стране есть регионы, где серьёзного роста случаев не наблюдается, да и общая статистика по заражаемости остаётся низкой. Лучше поступать по-другому — использовать целевые, местные меры», — цитирует чиновника The Times.

По данным издания, Шотландия в настоящий момент рассматривает возможность введения двухнедельного всеобщего карантина, предусматривающего закрытие баров и ресторанов, а также введение ограничений на передвижение граждан.