LCI: французский эпидемиолог раскритиковала идею позволить молодёжи переболеть Covid-19

Французский врач предложил позволить молодёжи переболеть коронавирусом, чтобы таким образом у населения сформировался коллективный иммунитет. Однако, как заметила эпидемиолог Катрин Иль в своём интервью LCI, коллективный иммунитет достигается, когда 2/3 населения встречались с вирусом, а в случае с Covid-19 таковых пока только 10%.

У нас в гостях эпидемиолог Катрин Иль. Здравствуйте! Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Что точно, становится всё сложнее и сложнее разобраться среди разных заявлений. Как, по вашему мнению, позволить молодёжи заразить друг друга коронавирусом, чтобы сформировался коллективный иммунитет, — это хорошая идея?

КАТРИН ИЛЬ, эпидемиолог в Институте имени Гюстава-Русси в Вильжюиф: Это полностью плохая идея, и тому есть две причины. Первая заключается в том, что молодёжь живёт не на изолированной планете. Они взаимодействуют с более пожилыми людьми. Например, они работают с более старыми людьми, совершают покупки и так далее. Так что это уже не работает.

Далее, коллективный иммунитет означает, что 2/3 населения встречались с вирусом. На данный момент у нас цифра в районе 10 процентов. И если мы добавим всех молодых, необходимой для коллективного иммунитета цифры в 2/3 всё равно не получится. Так что забудем эту историю, это очень плохая идея, нереалистичная.

Однако он прав по поводу того, что беспокоится, — и я тоже беспокоюсь. И ещё больше он прав, когда говорит, что нынешняя стратегия тестирования — это полная катастрофа. Делать тесты полностью доступными, создавая очереди. Как действовали страны, которым удалось из этого выйти, взять эпидемию под контроль? Они делали тесты целенаправленно, чтобы обнаружить бессимптомных носителей в тех регионах, где, как мы считаем, ходит вирус.

В Майенне нужно срочно тестировать всё население, чтобы изолировать тех, кто заразен. Люди не очень-то долго заразны. В большинстве случаев они заразны около 10 дней: за четыре дня до появления симптомов, в день появления симптомов и пять дней после этого. Если мы их не изолируем на этот период, мы не снизим заболеваемость. Если мы в те пять дней, что будут после появления симптомов, понимаем, что заразны, то до этого могли заразить всех остальных. Так что нужно проводить тестирование гораздо быстрее в тех местах, где это принесёт пользу. Этого не происходит, когда мы тестируем всех подряд, везде и в непонятное время.

Дата выхода в эфир 03 августа 2020 года.