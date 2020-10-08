NTD: энтузиаст из Миасса превратил свалку на болоте в сказочный терем

Умелец-энтузиаст с Урала соорудил сказочный терем в виде огромной головы древнерусского богатыря Святогора на заболоченном пустыре, где раньше была обычная свалка. Строительство продолжалось пять лет. Теперь посмотреть на этот оригинальный художественный объект, оформленный по мотивам сказок Пушкина, приезжают посмотреть даже гости из других регионов, передаёт NTD.
Этот сказочный терем теперь возвышается на окраине города Миасс в Челябинской области. Он сделан в виде 11-метровой головы Святогора, одного из самых древних героев русских былин. Его создатель — 56-летний Рамис Себгатулин.
РАМИС СЕБГАТУЛИН, создатель дома: Я столько иллюстраций пересмотрел, всё такое… Нет. Мне хотелось, «русский дух» чтобы был! Как вот есть в сказке: «и Русью здесь пахло». Не такого, чтобы страшного — а доброго! Надо быть добрее.
Место заболоченное. Только на фундамент ушло 12 тонн цемента, ещё три тонны — на фасад. Строительство продолжалось пять лет. Всё создано собственными руками и на собственные средства — зарплату от работы в литейном цеху местного автозавода.
РАМИС СЕБГАТУЛИН: Делать вот такие большие сооружения мне понравилось, потому что я удовлетворение получаю от работы. И многому научился: бетон мешать, сваркой заниматься. Я раньше этого не делал никогда. Теперь у меня есть опыт, и я так себя уважаю за это!
Единственное, с чем потребовалась помощь, — художественная часть. Подруга, профессиональный скульптор, помогла правильно перенести макет на готовую конструкцию.
ТАТЬЯНА ВЛАСОВА. скульптор: Мы не знали, как должен выглядеть Святогор. Знали, что он немолодой мужчина. И всё. А цвет глаз, вообще лицо — оно как-то всё само вышло.
Внутри — просторная и светлая комната. Оформлена по мотивам сказок Пушкина: здесь и дуб с котом учёным, и леший, и русалка.
Сложно представить, что ещё пять лет назад на этом месте была обычная свалка! Терем уже обрёл популярность среди местных жителей и туристов из соседних регионов.
НАТАЛЬЯ КОШКИНА, посетительница: Дети, внуки сделали подарок — у меня сегодня день рождения. Они мне вот устроили такой праздник. Это и правда сказка!
МАРИНА ЛЮШКИНА, посетительница: Какая-то тёплая атмосфера — то есть ходишь, гуляешь, наслаждаешься природой, местом. Замечательный мужчина, который это придумал. Это просто фантастика!
Рядом есть и деревянная избушка Бабы-яги, тоже работа Рамиса. В планах — дополнить пространство новыми сказочными композициями.
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