NTD: уральские болота привлекают любителей экстремальных гонок

Там, где заканчивается асфальт, начинается территория экстремальных гонок для любителей бездорожья — и уральские болота отлично для этого подходят, передаёт NTD. В соревнованиях на Урале приняли участие 35 экипажей из разных городов, причём некоторые автосредства были сконструированы вручную специально для гонок по бездорожью.

Глина, грязь, вода и прочие прелести бездорожья — обязательные испытания гонок на Урале. 35 экипажей пробуют преодолеть преграды, созданные самой природой. А завязнуть в грязной жиже — просто часть экстремальной забавы.



ЯНА КРУПЯНКО, организатор и судья гонок: Болото наше уральское, оно ничем не заменимо! То есть никакой ни карьер, ни вода, ни песок, ни глина ничем это не заменят. Потому что это трясина, это такой определённого рода спортивный интерес, адреналин — преодолеть его, проехать, вытащить свой автомобиль.



Завязнуть в грязи не страшно — главное, вытащить автомобиль самостоятельно. Поэтому без лебёдки здесь делать нечего. Машинам также необходим форсированный двигатель и воздушный коллектор, который защищает мотор от воды.



СЕРГЕЙ КАЛАШНИК, участник гонок: Лучше всего, конечно, трасса, это когда в ней присутствует всё — и вода, и болото, и скалы. Потому что у каждого машина подготовлена по-разному: у кого-то машина на скоростных участках лучше себя показывает, у кого-то, наоборот — по болоту. То есть она тихоходная, но в болоте очень хорошо себя ведёт. А когда трасса смешанная, у каждого есть шанс показать себя, проявить.



Экипажам даётся две попытки на преодоление трассы. Но даже одну завершают не все.



КИРИЛЛ ГОЛОВКО, участник гонок: Поломка переднего привода. То есть не предназначены стандартные запчасти для таких условий, надо всё усиливать и так далее. Ну всё в планах, всё в будущем — поэтому, я думаю, будет всё нормально. Будем участвовать.



В соревнованиях участвуют три категории машин. «Стандартные» не претерпели никаких изменений, поэтому для них подготовлена трасса полегче. Автомобили категории «туризм» немного доработаны и уже меньше боятся трудных участков. «Экстремалы» далеко ушли от оригинальной модели. А есть и машины, собранные с нуля.



НИКИТА ШАДРИН, участник гонок: Данная машина собрана полностью самостоятельно, собственными руками, нет абсолютно никакой базы. Она не бралась с какого-то примера — это собственные чертежи, собственные разработки. Всё по запчастям, которые были, либо находились — они устанавливались на эту машину, и теперь это всё в комплексе работает.



В ралли по бездорожью испытали свои новые возможности команды из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.



Дата выхода в эфир 16 октября 2019 года.