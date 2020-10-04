DW: председатель бундестага призвал к более тесному и честному сотрудничеству с Россией

За 30 лет после объединения Германии мир стал разнообразнее и опаснее, заявил в интервью Deutsche Welle президент бундестага Вольфганг Шойбле. США — больше не единственная сверхдержава, поэтому Европе нужно переосмыслять свои отношения с другими государствами, в том числе и с Россией, настаивает немецкий политик.

За 30 лет после объединения Германии мир сильно изменился, заявил в интервью Deutsche Welle президент бундестага Вольфганг Шойбле. США — больше не единственная сверхдержава, объяснил он: «Мир стал разнообразнее. Мы не могли представить, как закончится конфликт Запада и Востока, но он чудом завершился — без войны и почти без смертей. Но мир из-за этого не стал более безопасным местом: войны снова возможны».

В связи с этим Европа должна брать на себя большую ответственность за свою собственную безопасность, призвал немецкий политик. Проявлять себя в экономической, политической и военных сферах для того, чтобы иметь бóльший вес на мировой арене в диалоге с Россией, Китаем и США. И Германия должна сыграть в этом процессе центральную роль, ведь если раньше в Европе опасались усиления ФРГ, то теперь напротив — опасаются её ослабления.

Берлин должен также переосмыслить свои отношения с Москвой, советует Шойбле: «Когда Путин пришёл к власти, он проводил политику, которая позволяла в некотором смысле частично поквитаться за — как он это воспринимает — унижение, доставленное Советскому союзу, и он попытался сделать это так, как умеет. Это не значит, что он прав в том, что касается Крыма*. Но нам нужно наладить более тесное и честное сотрудничество с Россией. В решающие годы этого, по-видимому, и в Америке не осознали и ничего не сделали. Мы должны попытаться прийти к более тесному сотрудничеству с Россией с полным уважением к её требованиям и истории — тоже самое касается и Китая».