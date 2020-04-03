Times: в Германии ради строительства нового дома снесли участки Берлинской стены

На окраине немецкой столицы уничтожили большие участки Берлинской стены, чтобы построить на их месте новый жилой комплекс, пишет The Times. Мемориальный музей, который занимается сохранением этого исторического памятника, выразил своё сожаление после случившегося и отметил, что на периферии многие участки стены постепенно исчезают.

Для строительства новых квартир на окраинах Берлина уничтожили большие участки Берлинской стены, сообщает The Times.

Как напоминает издание, стена протяжённостью 160 км из стали, бетона и колючей проволоки когда-то отделяла Западный Берлин от коммунистической Восточной Германии и 30 лет была визуальным воплощением железного занавеса между Западом и СССР. Хотя большую часть стены разобрали после снятия пограничного контроля в 1989 году, уцелели участки длиной в общей сложности около 2 км. Некоторые из них в центре города стали туристическими объектами и охраняются, однако другие на окраинах лежат забытыми под слоем мусора.

Британская газета рассказывает, что за прошедшие недели снесли большую часть из сохранившегося 60-метрового фрагмента стены на Доломитен-штрассе в округе Панков. Этот участок высотой 3,4 м являлся частью «внутренней стены» внутри границы и был возведён из листов бетона в 1962 году. Он шёл вдоль набережной рядом с трамвайными путями, которые ведут из Берлина на северо-восток в польский город Щецин: стена в этом месте должна была сдерживать возможных перебежчиков.

Во время празднования 30-летней годовщины падения Берлинской стены в ноябре прошлого года специалисты по охране исторических памятников призвали очистить участок на Доломитен-штрассе от опутавших его растений и восстановить, а также проложить новую дорожку для велосипедов. Однако их планы рухнули: согласно информации газеты Der Tagesspiegel, владеющий землёй кооператив решил построить на месте стены жилой комплекс, оставив нетронутыми лишь небольшие кусочки.

Куратор государственного Фонда Берлинской стены по сохранению руин Манфред Вихманн заявил, что его не проинформировали о сносе и он глубоко опечален произошедшим. По его словам, частичное разрушение участков на Доломитен-штрассе — это «явный случай повреждения оригинальных развалин стены». Эксперт отметил, что эта часть принадлежала к так называемому предварительному механизму обеспечения безопасности пограничной полосы и являлась «каменным свидетелем» того, как глубоко вторгался пограничный режим ГДР в повседневную жизнь жителей Восточного Берлина.

Как и многие оставшиеся участки стены на периферии, разрушенный фрагмент не присутствовал в официальных списках. Газета отмечает, что в столице нередко находят забытые части Берлинской стены: так, в 2018 году один местный житель наткнулся на ранее неизвестный участок в 20 м, находившийся в тени новой штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы. Тем не менее Вихманн констатирует, что стена постепенно исчезает, и сейчас за пределами хорошо защищённых зон в East Side Gallery, на Бернауэр-штрассе и Нидеркирхнер-штрассе осталось только 500 м этого знакового для Берлина сооружения, пишет The Times.