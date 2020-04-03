Times: в Германии ради строительства нового дома снесли участки Берлинской стены
Для строительства новых квартир на окраинах Берлина уничтожили большие участки Берлинской стены, сообщает The Times.
Для строительства новых квартир на окраинах Берлина уничтожили большие участки Берлинской стены, сообщает The Times.
Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед своими футболистами за три последних месяца.
Россия 3—4 апреля планирует осуществить 11 рейсов, которые доставят в Сербию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Белграде.
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о позиции клуба в вопросе судьбы сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Три военно-транспортных самолёта ВКС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 прибыли в Сербию, сообщили в российском Минобороны.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин надеется, что клубам удастся договориться с футболистами о понижении зарплаты в связи с приостановкой чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы выплачивать финансовую помощь в условиях нерабочих дней, которые объявлены из-за коронавируса, поскольку это станет неподъёмной мерой для региональных бюджетов.
В Мурманской области закрыли часть корпуса Апатитско-Кировской городской больницы после выявления коронавирусной инфекции у трёх медицинских работников. Об этом сообщил оперштаб региона.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов раскритиковал экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, поставив под сомнение его навыки.
Ограничивать экономическую деятельность и причёсывать предприятия «под одну гребёнку» по всей стране в рамках борьбы с коронавирусом нецелесообразно. Об этом в ходе заседания Совета безопасности России в режиме видеоконференции заявил российский лидер Владимир Путин.
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) провели видеоконференцию, по результатам которой было принято решение, что проведение соревнований не будет возобновлено в начале мая или ранее.
Задержанные 2 апреля заместители главы следственного департамента МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев провели ночь в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии по футболу Неймар сделал свой вклад в борьбу с мировой пандемией коронавируса.
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности объяснил своё решение продлить режим нерабочих дней в России до конца апреля.
Алексей Сущенко, помощник координатора штаба Алексея Навального в Кемерове, задержан, при обыске у него в квартире нашли наркотики, он признал вину. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин закупил 1,5 тыс. медицинских масок для одной из больниц Нью-Йорка.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о снятии со стран односторонних санкций в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что в случае возобновления тестирования спортсменов в условиях карантина визит допинг-офицеров может быть перенесён лишь в случае, если атлет накануне прибыл из-за границы .
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая считает, что спортсмены, употребляющие допинг, не смогут воспользоваться ситуацией с карантином для безнаказанного применения запрещённых методик и препаратов.
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности выразил надежду, что соблюдение правопорядка будет по-прежнему надёжно обеспечиваться в стране в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В Великобритании за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 684 человека.
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) не стоит заканчивать преждевременно в связи с пандемией коронавируса.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT новые правила пользования личным транспортом в Москве, согласно которым ездить на автомобиле разрешается только по одному, кроме случаев совместной изоляции.
Форвард «Урала» Андрей Панюков поделился своим отношением к сокращению зарплат в европейских и российских клубах на время пандемии коронавируса.
Украинские полицейские составили 3566 административных протоколов в отношении нарушителей карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве. Об этом рассказал министр столичного правительства, глава контрольного управления Евгений Данчиков.
У воспитателя Пермского суворовского училища, находившегося дома в самоизоляции, по результатам экспресс-теста диагностировано заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила о зависимости Европейского союза от помощи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал снижение уровня зарплат футболистов клуба на 40% в связи с пандемией коронавируса.
Генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Пирогова доктор медицинских наук Олег Карпов рассказал о состоянии главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал информацию об отмене боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране утверждаются правила поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация продлит временное прекращение тестирования спортсменов на допинг до 1 мая.
В отделении химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина приостановили лечение шести больных, контактировавших с сотрудником, сдавшим положительный тест на коронавирус.
Чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев, который проживает в Канаде, рассказал, как поддерживает форму во время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о попытках нажиться на продаже медицинских масок в российских регионах на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Александр Плясунов, который является первым тренером полузащитника «Монако» и сборной России по футболу Александра Головина, рассказал, где на данный момент находится спортсмен.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в столице в объявленные из-за пандемии коронавируса нерабочие дни около 3 млн человек продолжают ходить на работу.
Кенийский марафонец Уилсон Кипсанг, бронзовый призёр Олимпиады 2012 года, был арестован в Кении за нарушение комендантского часа, введённого из-за эпидемии коронавируса.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор согласен с прогнозами, в которых говорится, что ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приведут к росту безработицы в стране.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что передвижение на автомобиле по столице в условиях режима самоизоляции допускается только по одному.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф» проводят учения в Крыму.
Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» включён в книгу рекордов Вооружённых сил Российской Федерации с формулировкой «50 лет в составе Военно-морского флота».
В Москве в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции увеличился спрос на некоторые виды товаров.
Доктор медицинских наук военный врач Николай Косенков рассказал, как правильно провести дезинфекцию в квартире человека, переболевшего или больного коронавирусом.
В Тюменской области трое заболевших коронавирусом пациентов находятся в тяжёлом состоянии из-за обострения хронических заболеваний.
Союз российских пивоваров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не ограничивать продажу алкоголя во время пандемии.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением, как эпидемия коронавируса может повлиять на мировой футбол.
Список животных и птиц в Красной книге России расширился впервые за 23 года.