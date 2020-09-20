CNN: Япония вышла на новый рекорд по долгожителям

Численность граждан Японии возрастом 100 и более лет обновила рекорд: по данным правительства страны, она достигла 80450 человек, а значит доля столетних в населении страны теперь составляет 1 к 1565, передаёт CNN. Как подчёркивается в материале канала, численность столетних японцев растёт уже 50 лет кряду.

В Японии доля жителей возрастом 100 лет и старше приблизилась к 1 на 1500 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на статистику японского министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Как пишет сайт канала, данные ведомства показывают, что число японцев, проживших 100 и более лет, впервые за нынешний год превысило 80 тыс. — по состоянию на вторник в стране было 80450 граждан возрастом 100 лет и выше. Таким образом, доля столетних в населении Японии теперь составляет 1 на 1565 человек. При этом их число растёт уже 50-й год подряд; в частности, в этом году оно увеличилось на 9176 человек, отмечается в материале CNN.

Население Японии быстро стареет, поскольку страна бьёт рекорды по продолжительности жизни — согласно правительственным данным, для мужчин она составляет в среднем 81,41 лет, а для женщин — 87,45 лет, говорится в статье. Среди граждан возрастом 100 и более лет доля женщин составляет 88%.

По данным CNN, власти Японии начали вести статистику по количеству столетних граждан в 1963 году. На тот момент в стране насчитывалось всего 153 человека возрастом 100 и больше, но уже к 1988 году их численность перевалила за 10 тыс.

В минувшем году «Книга рекордов Гиннесса» признала самым старым человеком в мире 117-летнюю японку Канэ Танака из города Фукуока. Как подчёркивает обозреватель CNN, рекордсменка родилась в 1903-м — в тот самый год, когда пионеры авиации братья Райт впервые в истории совершили полёт на самолёте, работающем на тяге двигателя.

В настоящий момент Канэ Танака проживает в доме престарелых. Сама она объясняет своё долголетие правильным питанием и занятиями математикой, сообщает CNN.